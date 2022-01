"Se Alcoa estivera en Vigo non se pechaba, pero como está na Mariña non pasa nada"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estuvo este lunes en Burela para clausurar el congreso del PP local y durante su intervención quiso dejar claro de "quen é a responsabilidade de apagar a industria máis importante de Lugo e un dos balóns de osíxeno de futuro máis importantes da Mariña". Y culpó a las políticas energéticas desarrolladas por el Gobierno central, en manos del PSOE, y que cuentan, dijo, con el apoyo del BNG. "Podemos asegurar que si Alcoa está en Vigo non se pecha, como Alcoa está na Mariña non pasa nada", aseguró Feijóo antes de mostrar, "o enorme disgusto" que para él supone la salida dada al conflicto de la planta de Aluminio de San Cibrao con el apagado de las cubas.

Y es que para Feijóo las garantías de que la fábrica vuelva a producir aluminio en 2024 están en el aire y "a nós non nos gusta que o futuro estea no aire, preferimos que esté anclado á terra". Para Feijóo las incógnitas sobre el rearranque de las cubas son muchas: el precio al que estará la luz en 2024, cuál será el precio del aluminio internacional en ese momento, si se van abrir más fábricas de producción de aluminio en la Unión Europea o si la producción en países con energía más barata va a hacer que a Alcoa le interese reabrir la producción en San Cibrao. Para el presidente autonómico son demasiadas preguntas sin una respuesta estable. Para Feijóo la única garantía es "cambiar as políticas industriais en España e ter un compromiso inequívoco coa Mariña, con Lugo e cos traballadores de Alcoa".

"Non me vou conformar co apagado das cubas", dijo, "porque creo que é posible un prezo da luz competitivo para seguir producindo aluminio na Mariña e mentras sexa presidente da Xunta vou traballar para volver a producir aluminio nesta zona", aseguró y subrayó que "un país como España non pode pechar a única fábrica de aluminio sendo este o metal con máis futuro do conxunto dos metais". Igual paralelismo hizo con el caso de Vestas asegurando que resulta ilógico que en un país que apuesta por la energía eólica se cierren fábricas como la de Vestas en Viveiro o la de Siemens en la provincia de A Coruña.

El presidente autonómico apostó por el aluminio, la pesca, la agricultura, el sector forestal, y el turismo "como ferramentas básicas para que A Mariña non perda poboación".

EN CLAVE ELECTORAL. Feijóo estuvo en Burela arropando al que ya es el nuevo presidente de la agrupación local, Manuel Rouco, que con la presentación de 52 avales fue la única candidatura a presidir el partido y apoyada por la mayoría de los militantes. Por eso su intervención tuvo un marcado tono electoral en el que llamó a los populares a "reagrupar" entorno al PP a todo el voto de centro derecha "como fixemos nas eleccións autonómicas" para no perder votos. Como ejemplo de la necesidad de esta reagrupación puso las últimas municipales de Burela "con partidos que sumaron uns 700 votos que sumados aos do PP rozarían a maioría absoluta para poder gobernar".

Este 2022, dijo, es un año "moi importante" para formar los equipos de cara a las municipales de 2023 y después a las generales.

Feijóo centró sus críticas en socialistas y nacionalistas y frente a sus políticas defendió la filosofía del PP, que dijo es un partido que "cre que a política non é rifar senón acordar e que cree que a política útil e a única que existe e o resto é politiqueo".

En este sentido quiso enfrentar la situación en Alcoa, con una salida dada por un gobierno socialista, con la situación del Hospital Público da Mariña, "o mellor hospital comarcal de Galicia", dijo, en el que se invertirán más de 30 millones de euros a pesar, "dos que dicían que se ía pechar". "O que depende de nós, cúmprese e o que depende deles, apágase e esa é a gran diferenza", subrayó.

COMPROMISO CON BURELA. Feijóo también mostró el compromiso de la Xunta con Burela con inversiones en los últimos años en política social, en la puesta en marcha de una escuela infantil, en la reforma del colegio Virxe do Carme o con la apertura del vial de acceso al puerto: "Presentámonos en Burela cos deberes feitos". "Temos que ter un equipo de mulleres e homes mellores que o equipo que está desgobernando Burela", dijo Feijóo y animó a Rouco y a su equipo a que "escoiten, a que deixen falar aos demais e vexan como poden incorporar nova savia á estrutura do PP en Burela".

En el congreso también intervino la presidenta provincial del PP, Elena Candia, que subrayó que el congreso era el inicio "dunha nova etapa" en la que trabajarán, dijo, para convencer a los vecinos de Burela que su proyecto es el mejor para el municipio.

Por su parte Manuel Rouco mostró "ilusión e ganas de continuar o proxecto" iniciado en 2018 cuando se puso al frente de la gestora. "Temos un equipo de xente preparada e capaz" para frenar la "cogobernanza do PSOE que conta coa muleta permanente do BNG".

Junto a Rouco, forman la nueva directiva, María José García Eiroá secretaria y como vocales Yovana Oroza, Ana María Álvarez, Javier Pardeiro, Félix Martins, Belinda Romero, Josefa Yáñez, Alberto Ramos, Luis Miguel Pedre, José Luis González Arnau, José Casas, Jenaro González, Plácido Fra y Alberto Rapa.