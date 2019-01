Alcoa estaría dispuesta a no aplicar el Erte dejando los despidos pactados

Alcoa estaría dispuesta a no aplicar el expediente de regulación de empleo temporal (Erte) previsto para los dos tercios de la plantilla de las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) –con 369 y 317 trabajadores respectivamente–, pero dejando ya los despidos pactados.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes sindicales después de que la empresa plantease a los trabajadores el cese de la actividad, de forma ordenada, de las líneas de electrolisis, pero sin descartar el rearranque de las cubas si surge un inversor antes del 30 de junio.

Entre otras cuestiones, esta propuesta planteaba también un Erte para los trabajadores afectados por esta medida y mantener, mientras, la actividad de la fundición en ambas plantas y de la torre de pasta en A Coruña, lo que garantizaría el empleo para 200 empleados. De no surgir un inversor, se materializarían, sin embargo, los despidos.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han manifestado que la empresa habría planteado ya en la reunión del lunes no aplicar el Erte hasta el 30 de junio como estaba previsto, fecha fijada para encontrar un inversor y no proceder al cierre definitivo de las fábricas. "Pero con la condición de dejar los despidos pactados ya y eso no lo aceptamos", han señalado las mismas fuentes.

Mientras prosigue la reunión, los trabajadores han protagonizado concentraciones ante el edificio de la Sepe –donde se reúne la comisión negociadora-- y también ante el Congreso de los Diputados en el último día fijado para el periodo de negociación del expediente de regulación de empleo (Ere) presentado por la empresa tras el anuncio de cierre.

Sobre la que sería la última propuesta de la empresa, desde Alcoa no han querido confirmar ni desmentir nada al respecto. "Las dos partes siguen en la mesa y la reunión interna está viva", han indicado únicamente.