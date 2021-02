Alcoa, una espera que desespera

La solución que garantice el futuro de la planta de Aluminio de Alcoa en San Cibrao es tan esperada que la espera por alcanzarla ya empieza a desesperar. El próximo lunes día 22 se cumplirá un mes desde que los trabajadores apoyaran el acuerdo alcanzado entre el comité y la empresa para negociar la venta de la planta con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Por eso, los representantes de los trabajadores confían en que esta semana se celebre una reunión de la mesa multilateral para tener novedades del proceso. Sin embargo, fuentes de la empresa aseguraron ayer que todavía no saben cuando convocarán esa mesa.

1. ¿Cuándo se inició la negociación para la venta de Aluminio a la Sepi?

La empresa comunicó al comité el pasado día 4 que ya había empezado la negociación. Lo hacía justo un día antes de que expirara el plazo de dos semanas contemplado en el acuerdo entre la dirección de la empresa y los trabajadores para que la multinacional enviara una propuesta de términos generales a la Sepi para iniciar las conversaciones. En ese mismo comunicado, la empresa avanzaba que convocaría una reunión de la mesa multilateral para explicar la evolución del proceso según lo comprometido en el acuerdo con los trabajadores.

2. Después de más de una semana, ¿qué ha trascendido al respecto?

Públicamente no ha trascendido nada. Hace escasos días, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, indicaba que las bases sobre las que pivotará el acuerdo final serían el precio, el tipo de contrato de alúmina y la gestión de las dos plantas, que si se produce la venta pasarán a ser de propietarios diferentes, puesto que Alcoa mantendrá la titularidad de la refinería. Sin embargo, él mismo reconocía que no disponía de "mucha información oficial" al respecto.

3. ¿Está prevista alguna novedad en los próximos días?

El comité espera que esta misma semana haya una reunión de la mesa multilateral y en ella se espera que les comuniquen alguna novedad. Suponen que será así, puesto que el próximo lunes se cumple un mes desde que los trabajadores dieran su apoyo en unas votaciones al acuerdo alcanzado entre el comité y la empresa para iniciar las negociaciones. En este sentido, fuentes de la empresa precisan que todavía no se sabe la fecha de esa reunión informativa, aunque también es cierto que la empresa suele hacer estos comunicados con un margen de tiempo muy estrecho, por lo que no es descartable que las expectativas del comité puedan cumplirse.

4. ¿Qué se espera de las negociaciones?

Los trabajadores esperan que haya un acuerdo de venta a la Sepi. Teniendo en cuenta que ya en septiembre hubo conversaciones en este sentido tras fallar la negociación entre Alcoa y Liberty House, desde el comité insisten en que el acuerdo estaría más próximo al considerar que solo será necesario limar asperezas. "Confíamos en la palabra que nos dieron el ministerio de Industria y el de Transición Ecológica, la Xunta y el abogado del Estado de que esto va a ir rápido y creemos que no va a tardar mucho, ya que la vez anterior habían quedado muy cerca del acuerdo", reconocía Zan hace días.

5. ¿Por qué no se cerró una venta en septiembre?

La entrada de la Sepi en el proceso de venta de Aluminio se produjo in extremis después de que hubieran fallado las negociaciones con Liberty House. En aquel momento, Alcoa emitió un comunicado en que agradecía al Gobierno la búsqueda de alternativas para Aluminio ante la falta de progreso de las conversaciones con el grupo británico, pero rechazaba también esta oferta. Según justificaba las propuestas planteadas a través de la Sepi incluían una serie de cuestiones que impedían llegar a un acuerdo en condiciones comerciales razonables, "entre ellas, aunque no exclusivamente, la solicitud de derechos preferenciales sobre la refinería". Y es que la planta de Alúmina siempre fue un caballo de batalla en este conflicto, habida cuenta de que la multinacional no quiere deshacerse de la refinería, que es un caramelo para el comprador.

6. ¿Puede plantearse ahora la misma disyuntiva?

Sí podría, pero se supone que algo se ha avanzado desde septiembre sobre los intereses de una y otra parte y sería un escollo totalmente salvable. Alcoa ya dejó claro que Alúmina está fuera del proceso y lo que quedaría sería negociar la relación entre las dos plantas, que si bien puede encallarse no debería ser un motivo de peso para que la negociación vuelva a fracasar.

7. ¿Hay declaraciones del Gobierno en este sentido?

El secretario general de Industria, Raül Blanco, aseguró ayer mismo en una entrevista a la agencia Efe, que las administraciones siguen trabajando en que la planta se venda a otro industrial en los próximos meses y siga operando. En opinión de Blanco es posible vender la planta de Aluminio porque "hay empresas interesadas", aunque no dio nombres y tampoco citó a Liberty House, que en teoría sigue interesado en hacerse con San Cibrao. Con respecto a Alcoa dijo que "laboralmente lo ha hecho todo mal, como demuestra una sentencia judicial" y que "tiene que poner todos los medios para que la empresa se venda y haya continuidad productiva".