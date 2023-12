Alcoa dice que está "todo preparado" para el rearranque de Aluminio

En medio de la incertidumbre que siempre rodea el futuro del complejo de San Cibrao, con este 2023 termina el plazo de dos años acordado entre empresa y trabajadores para cesar la producción de aluminio primario, que se retoma en enero. Alcoa asegura que "todo está preparado para iniciar el rearranque" de la planta a partir del día 1.

"Las cubas están preparadas y el personal también", afirma la empresa, quien recuerda que "desde que se pararon se trabajó para que estuvieran listas, y lo que se ha hecho ahora son los ajustes para el rearranque conforme al plan previsto". Se hace cargo de estas tareas el personal "adscrito a las series de electrolisis", el que ya trabajaba en ese departamento.

Las cubas se hibernaron de forma segura para que su vuelta a la actividad fuese lo menos compleja posible y será un proceso lento, también porque el compromiso adquirido es de tener en funcionamiento solo 32 de las 512 para el mes de abril. No será hasta el año que viene cuando aumente su número, pues lo firmado con la empresa es que hasta octubre del 2025 funcionarán esas mismas 32 o la cantidad de ellas que puedan alimentarse con los nuevos contratos de energía (PPA) firmados con Endesa y con Greenalia, asociados a parques eólicos que todavía no se construyeron. En octubre de ese año deberán encenderse el 100% de las cubas y desde ahí hasta diciembre de 2026 -periodo de vigencia del acuerdo- funcionarán al menos un 75%.

Durante todo este tiempo, la alúmina que consuman será de la refinería hermana -que tendrá un leve aumento de producción- y sigue en actividad el departamento de Fundición, que estuvo parado recientemente por falta de pedidos.

El presidente del comité, José Antonio Zan, comenta que tienen solicitada una reunión con la empresa para que les explique con detalle "los trabajos específicos que están haciendo para el rearranque, que a día de hoy no nos ha transmitido". Apunta en todo caso que las cubas "tardan unos días" en empezar a funcionar, "no es tan sencillo como la gente piensa, hay que meter la tensión y el calentamiento lleva unos días".

Inversiones. El rearranque empieza por la serie b del electrolisis, cuyas cubas ya tienen incorporadas las nuevas barras de compensación magnética, una de las inversiones comprometidas, y "ahora van a empezar a colocarlas en las de la serie a", avanza.

La subestación de la fábrica también estrenará un nuevo transformador, en cuya puesta a punto "todavía se está trabajando", y una inversión no contemplada inicialmente, la Gis (Gas Insulated Switchgear) que conecta con las líneas de alta tensión.

Al departamento de Fundición ya llegaron el nuevo horno de homogeneizado y las mesas de colada de tocho Wagstaff. "Da gusto ver unas mesas de colada con una tecnología tan avanzada. Esto nos da una idea de dónde nos tenía Alcoa con las antiguas, que eran del Cuaternario", dice el presidente del órgano sindical, que ve "triste que tenga que ser el comité el que apueste por producir con la mejor calidad y la última tecnología y la empresa no lo haya hecho en tantos años".

Lo que sigue en espera es el horno de cocción de ánodos de gran tamaño, la inversión más importante para la fábrica y que Alcoa aplazó de forma indefinida. Todavía no está convocada la mesa de seguimiento de enero con las administraciones en la que se abordará este asunto. Entretanto la planta puede funcionar igual, pero deberá importar los ánodos necesarios para el proceso de fabricación del aluminio.

Seguimiento. Por otro lado, el comité remitió al Gobierno central la solicitud de creación de una mesa técnica para hacer un seguimiento de la tramitación de los parques eólicos, a la que accedió la Xunta el jueves. También aspira a formar pronto la relativa a la ampliación del depósito de lodos con técnicos autonómicos y de la empresa.

Pedro Blanco: pide a Rueda "non xerar incertezas"

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "ser máis responsable nas súas declaracións e non xerar incerteza nun tema tan importante para Galicia como é o futuro de Alcoa, que afecta a miles de familias na Mariña". Lo hizo tras decir la conselleira de Industria que la solución del Gobierno para avanzar en la tramitación de los parques eólicos de Greenalia que tenían caducado sus permisos de conexión a la red no era «específica » para la planta mariñana.



"Confrontación estéril"



"Estaría ben que a Xunta asumira dunha vez as competencias en materia de industria, que son exclusivas súas, e deixara de lado a confrontación estéril que non vai resolver absolutamente nada. É hora de que volva á colaboración institucional e de que arrime o ombro como está a facer o Goberno de España", agregó.