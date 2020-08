Alcoa, ante un día clave

El futuro de Alcoa en A Mariña está en juego este lunes. Los representantes sindicales de Alcoa tienen dos reuniones trascendentales. La primera, ya celebrada esta mañana, fue la penúltima fijada con la empresa antes de que finalice el plazo prorrogado de negociación del Ere —que acaba este martes, cuando está prevista la última—. "Vinieron con una nueva propuesta, pero que sigue trabajando en la línea de la parada de las cubas", explicó José Antonio Zan, presidente del comité de empresa al término del encuentro celebrado en Lugo.

Por la tarde mantendrán en Santiago de Compostela un encuentro con directivos de Alvance Aluminium, la filial de Liberty House interesada en comprar la fábrica. En este encuentro esperan conocer su proyecto para San Cibrao.

EL COSTE DE APAGAR LAS CUBAS. El presidente del comité europeo de Alcoa, Stian Nordal Jensen, remitió una carta a los trabajadores de San Cibrao en la que sostiene que el coste de apagar temporalmente las cubas "podría ser más alto que mantenerlas en funcionamiento" mientras se consolida la venta, en contra de lo que defiende la multinacional, que solo está dispuesta a vender una vez cerrada la electrolisis pues ve urgente frenar las pérdidas que ocasiona y que cifra en 1,2 millones semanales.

El órgano sindical encargó a la asesora Syndex un contraperitaje para analizar "las posibilidades de mantener la planta abierta" y la principal conclusión es que si se encuentra un comprador que continúe con las cubas en funcionamiento en un plazo de 30 a 40 semanas «esto sería más barato que cerrar temporalmente las cubas", por lo que, sin entrar a considerar el impacto negativo en la región "hay una sólida razón económica contra el cierre temporal de las cubas".

El comité europeo también alerta de que la decisión de prescindir de la fabricación de aluminio supone "una amenaza para la viabilidad a largo plazo" de la fábrica de Alúmina y teme por los efectos que pueda tener en centros de trabajo de Madrid, Hungría y Holanda. "Los colegas de estos países han expresado su preocupación por las posibles consecuencias", dice, al creer que se reducirá la actividad en puestos de responsabilidad y que aumentarán los gastos generales de otras plantas.

El BNG afea la ausencia de Feijóo

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha afeado este lunes al presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, su ausencia ante "24 horas claves para el futuro de Alcoa", con la reunión de este lunes con el posible comprador, Liberty House, y el final del periodo de consultas del Ere el martes. "No sabemos qué tiene que pasar para que Núñez Feijóo se siente a la mesa si no está en la reunión clave con un posible comprador ni está cuando vemos miles de puestos de trabajo en juego", ha denunciado Rodil en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia.



En todo caso, la dirigente nacionalista ha pedido que "la posibilidad de compra por parte de un inversor privado no sirva para que Xunta y Gobierno central se pongan de perfil y echen balones fuera", ya que "tienen que asumir sus responsabilidades", evitando que se paralice la producción o "que se produzca un desastre como de hace un año con Alcoa en A Coruña".