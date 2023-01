Alcoa descarta una "parada total" en la producción de alúmina en 2023

El comité de empresa del complejo industrial de Alcoa en San Cibrao precisó, en función de la información transmitida por la propia multinacional, que la compañía ha llegado a "compromisos comerciales" con clientes que "le permiten en la práctica descartar una parada total" en la producción de alúmina durante el año 2023.

Según la información facilitada por el comité a través de un comunicado, aunque "la situación de la refinería de San Cibrao es comprometida por la escalada de precios del gas natural", Alcoa "no se plantea un escenario de conflicto con los trabajadores".

De hecho, la compañía afirma que intentará "en primera instancia soluciones colaborativas con la representación de los trabajadores" de la refinería de alúmina de San Cibrao.

Además, confirmó que "había llegado a compromisos comerciales con clientes de alúmina no metalúrgica que le permiten, en la práctica, descartar una parada total de producción durante el año 2023 en la refinería de San Cibrao".

Salvo, puntualiza, "por necesidades puntuales de mantenimiento o causas de fuerza mayor".

El comité de Alcoa exige ampliar la protección a Alúmina y a las auxiliares

La dirección de Alcoa, el comité y representantes de la Xunta y el Gobierno mantendrán en la tarde de este viernes una reunión telemática para abordar la última propuesta que hizo la multinacional para prolongar el rearranque de la fábrica de Aluminio, que no estaría completo hasta octubre de 2025 y mantendría un nivel de producción mínimo del 75% hasta diciembre de 2026. Los representantes de los trabajadores tratarán en este encuentro de conseguir "garantías" para las empresas exteriores y para la planta de Alúmina.

Sobre las contratas, Alcoa no las menciona en su propuesta de modificación del acuerdo de diciembre del 2021, con lo que sigue vigente lo entonces firmado, que era extender tres años sus contratos y garantizar su nivel de facturación. "Hay que ampliar ese tiempo de garantías para las empresas exteriores", dice el presidente del comité, José Antonio Zan.

En cuanto a Alúmina, razona que la mayor garantía para el empleo es que la fábrica tenga actividad. Ahora está al 50% por el precio del gas y Alcoa solo manifestó que no la parará este año y que toda la alúmina que consuma Aluminio en el nuevo calendario será "exclusivamente" de esta refinería. "En 2025 y 2026 ya habrá una producción bastante alta" en Aluminio, apunta Zan, y eso conllevaría un buen nivel de actividad en Alúmina, sin embargo "en 2024 va a haber muy pocas cubas activas y no nos llega para asegurar que no van a parar la planta".

Por otro lado, los ocho parques eólicos que aprobó la Xunta y cinco del Gobierno suponen el 30% de la energía que necesita la fábrica. "Había un 40% encima de la mesa", apunta Zan en relación a los que no superaron el hito de tener resuelta la DIA el 24 de enero o fue negativa. Hacen falta unos seis meses de trámites hasta conseguir la autorización de construcción y se estima que un año después pueden entrar en funcionamiento, en verano de 2024.

Otros parques de estas PPA están en una fase más inicial y tienen el hito en noviembre. Supondrían otro 30% de las necesidades de la planta sumado al 30% ya conseguido. "No es mala cifra tener un 60%, preferiríamos el 75% –que sumaban todos los proyectos, si salieran adelante– pero tenemos que ser realistas", dijo.