Alcoa demanda al Gobierno medidas urgentes que abaraten la electricidad

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), a la que pertenece Alcoa, emitió este viernes un comunicado en el que asegura que la subasta de interrumpibilidad tendrá "consecuencias negativas" para estas industrias "que dan empleo a 186.000 personas" y reclama al Gobierno "medidas urgentes" para lograr precios eléctricos "similares a los de sus principales competidores europeos".



El resultado de la puja supone "un duro batacazo en la competitividad" de estas empresas, aseguran, ya que recibirán 152 millones menos que en la anterior, lo que supone una reducción del 30%. Al término de la subasta once fábricas se quedan sin contraprestación —entre ellas la de Alúmina de San Cibrao— y "en el mejor de los casos, con una fuerte merma en su retribución". Las empresas critican la reducción de un año a cinco meses del periodo de vigencia de la subasta, la bajada del precio de salida de las pujas en un 10% y la reducción de la potencia subastada y de los precios medios asignados, además de la "incertidumbre" de lo que pasará a partir del 1 de junio.

La asociación defiende que los ingresos por la retribución de este servicio mitigan en parte "el elevado precio que sufren las industrias electrointensivas en España, uno de los más caros de Europa", argumentan, "por no contar con las compensaciones y exenciones permitidas por la Comisión Europea que sí disfrutan las industrias tanto de Alemania como de Francia". La industria española, aseveran, "se ve castigada continuamente por el elevado precio de su mercado eléctrico", que cerrará el 2017 con el valor más alto de los últimos nueve años, 52,5 euros el megavatio (MW), "un 33% más alto que en 2016 y en torno al 50% mayor que el de Alemania".



Por ello solicitan al Gobierno "sin demora" medidas que ayuden a paliar esta situación y generen certidumbre. Recuerdan la necesidad de aplicar antes de fin de año "la compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables, prevista en los Presupuestos Generales de 2017. A fecha de hoy, la industria electrointensiva desconoce si dispondrá de esta compensación», afirman.



San Cibrao: tranquilidad por la puja, pero no del todo por el futuro

Desde el comité de Alcoa en San Cibrao su presidente, Xosé Paleo, confía en que los resultados de esta puja de transición no tengan efectos en las fábricas y, como ya había manifestado, no dramatiza con el hecho de que Alúmina no consiguiese ningún bloque de 5 MW para prestar el servicio de interrumpibilidad. "Alúmina non depende tanto da tarifa como Aluminio —que logró tres de 90, mejor remunerados—, onde a enerxía é unha materia prima. Para Alúmina é unha axuda que ten pero non lle supón tanto", dijo.



Lo que sí trae "certa preocupación" es la incertidumbre sobre el nuevo sistema a partir de junio. "Confiamos no bo labor dos que se dedican a esto dentro da compañía e canto antes estea solucionado, millor", dice Paleo, quien desearía "unha tarifa que non dependera tanto da interrumpibilidade e que sexa a máis largo plazo e máis estable".