Alcoa cortó 26 veces su consumo este año en aplicación de la interrumpibilidad

Alcoa, que está participando en la subasta de interrumpibilidad que se celebra desde el pasado lunes, interrumpió 26 veces su consumo eléctrico desde el 3 de febrero de este año hasta la fecha, según han indicado hoy a Efe fuentes de la multinacional del aluminio.

Las interrupciones de consumo de la empresa, que negocia un Expediente de Regulación de Empleo (Ere) extintivo para sus plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña, fueron en esas 26 ocasiones por razones económicas, con el objetivo de moderar el precio de la electricidad para los consumidores.

Según las mismas fuentes, Alcoa es la empresa que más aporta al servicio de interrumpibilidad y la que tiene más capacidad de potencia para hacerlo.

Fuentes del sector han señalado que en la última década la multinacional del aluminio obtuvo 1.000 millones de euros en las subastas de interrumpibilidad celebradas en España.

En la que se está celebrando desde el pasado lunes, Alcoa teme un descenso significativo en el valor del servicio de interrumpibilidad, al subastarse menos bloques de 40 megavatios (MW), una bajada que se unirá a la de subastas anteriores.

Sin avances en la negociación del Ere

Por otra parte, Alcoa y los sindicatos siguen negociando el Ere sin que se hayan producido avances, según han indicado fuentes de la compañía y del sindicato CCOO.



Este sindicato ha denunciado que en un encuentro celebrado ayer la empresa no les entregó a los representantes de los trabajadores la documentación que le han reclamado para justificar que el Ere se negocie en un procedimiento único y no en dos, ni ha variado su posición de cerrar las dos plantas, pese a que el Gobierno aprobara el pasado viernes varias medidas para apoyar a la industria electrointensiva.



Además, el sindicato considera que el Ere se debería negociar en dos procedimientos distintos al tratarse de dos plantas, mientras que la empresa afirma que la autoridad competente para el Ere debe ser nacional y no las autonómicas, de acuerdo con la legislación vigente, y que el procedimiento debe ser único al tratarse de dos plantas que están en dos comunidades autónomas distintas.



Fuentes de Alcoa han señalado, asimismo, que las medidas de apoyo a la industria electrointensiva aprobadas por el Consejo de Ministros el viernes se tienen que desarrollar, como el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.



Además, han afirmado que la decisión de cerrar las dos plantas no está motivada sólo por el coste de la energía, que es un problema añadido a los estructurales que arrastran esas dos fábricas por sus dimensiones y por tener una tecnología obsoleta.