Alcoa convoca al comité a la quinta reunión para la modificación del acuerdo

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao ha informado de que este lunes ha recibido la convocatoria por parte de la dirección de la multinacional para participar en la quinta reunión de la negociación abierta para la modificación del acuerdo firmado en su día para aceptar la paralización de las cubas de la fábrica de aluminio primario a cambio de inversiones para la modernización de la planta.

La reunión se celebrará este martes –día 24 de enero–, a las 12.00 horas, en León.

En declaraciones a Efe, el presidente del comité, José Antonio Zan, ha reconocido abiertamente que la situación de las negociaciones con la multinacional "está muy encallada" y que la supuesta "falta de credibilidad" de la compañía prácticamente "imposibilita" las opciones de llegar a un acuerdo.

Dijo que "la parte negociadora de Alcoa no cree en el acuerdo ya firmado". Por ello, "poca confianza podemos tener en un posible acuerdo si no cambia drásticamente la situación. Vemos muy difícil llegar a un acuerdo si no hay credibilidad", insistió.

De hecho, aseguró que "las negociaciones no están rotas porque el comité de empresa ha sido muy responsable". En la misma línea, apuntó que ahora mismo los trabajadores están amparados por "un acuerdo" con el que están "muy contentos", de modo que "cualquier otro acuerdo tiene que darnos las mismas garantías, o incluso más".