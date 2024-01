El comité acusa a Alcoa de usar "como rehenes" a los trabajadores de Alúmina

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao mantuvo en la mañana de este martes una reunión telemática con la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, y con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para palpar el apoyo del Ejecutivo central en la crisis que vive la fábrica tras solicitar la multinacional el retraso del rearranque. El comité cree que con esta petición la empresa busca "librarse jurídicamente de sus responsabilidades para poder cerrar la fábrica" y que para ello "utiliza a los trabajadores de Alúmina como rehenes", al carecer estos del blindaje laboral que tienen los de Aluminio hasta final de 2027.

Los representantes sindicales expusieron a Torró la situación actual. Recordaron que hace más de dos meses debería haber pasado a fase de ejecución la inversión del horno de cocción que Alcoa decidió aplazar después de haber demolido el que había en la fábrica, "con lo cual hay que estudiar una posible descapitalización de la empresa por esta destrucción y la no fabricación del nuevo".

El comité también dijo a Torró que Alcoa utiliza "falsamente como pretexto" las cuentas de resultados, que en 2020 y 2021 "unicamente se pueden achacar a la mala gestión de Alcoa en su empeño de cerrar el complejo de San Cibrao en los juzgados, donde se demostró la mala fe de la empresa".

Agregan que en la última junta de accionistas el Ceo de Alcoa, William Oplinger, "ha dejado claro que quiere cerrar el complejo y lo único que espera es llegar a un acuerdo con los sindicatos con el único fin de librarse jurídicamente de sus responsabilidades". Para ello el comité dice que "ahora utiliza a los trabajadores de la planta de Alúmina como rehenes al amenazar con despidos si el comité no acepta autorizar a Alcoa el incumplimiento del acuerdo de viabilidad firmado". Esto es así porque el documento se refería estrictamente a la planta de Aluminio y blindaba sus empleos hasta final de 2026 (o de 2027 si se aplazaba la inversión del horno), pero no había compromiso para los de Alúmina.

Los representantes sindicales preguntaron directamente a Torró si el Gobierno contempla la intervención de la empresa "ya que hay evidencias suficientes de que Alcoa quiere cerrar la factoría e incumplir el acuerdo de viabilidad y las inversiones comprometidas", a lo que contestó que "el Gobierno está estudiando todas las opciones posibles y tiene claro que no puede prescindir de esta industria".

El comité conoció que el ministerio tuvo una reunión previa con Alcoa donde la empresa expuso "la supuesta sangría económica" del complejo industrial, pero no concretó ninguna petición para poder finalizar el plan de viabilidad de la fábrica, tampoco hizo referencia al aplazado horno de cocción ni solicitó condiciones energéticas específicas. Sí que comunicó al Gobierno que quería llegar a un acuerdo con los trabajadores para aplazar el rearranque pero a Industria le sorprendieron las formas en que la multinacional lo comunicó a los trabajadores.

El comité solicitó una reunión "de urgencia" de la comisión de Industria del Congreso de los Diputados para explicar la situación de la fábrica "y que el aluminio es un sector indispensable para la transición tanto ecológica como energética". La secretaria de Industria trasladará la petición.

El comité tiene este miércoles a las diez de la mañana la reunión con la empresa para abordar este asunto y a las siete de la tarde otra con la Xunta.

El Ministerio convoca la mesa de seguimiento para este viernes

El Ministerio de Industria y Turismo convoca para este viernes 26 la mesa de seguimiento de Alcoa con participación también de la empresa, de los sindicatos y de la Xunta.

La secretaria de Estado subrayó en la reunión con los trabajadores el "compromiso firme del Gobierno para trabajar por la industria del aluminio en Galicia y por una empresa estratégica como Alcoa tanto para la región como para el resto de España".

Rebeca Torró confirma que el ministerio mantuvo "diferentes conversaciones con la empresa" para que trasladara al Gobierno "la concreción de sus necesidades para trazar una hoja de ruta ante la situación actual que atraviesa la planta". En la próxima mesa de seguimiento abordarán la situación financiera y el estado de ejecución de los acuerdos firmados "e apostaremos polo cumprimento íntegro dos mesmos", añadió el delegado del Gobierno.

El BNG solicita la convocatoria urgente de la Deputación Permanente del Parlamento

El BNG insta a la Xunta a "liderar" la respuesta de las administraciones ante los "incumprimentos" de Alcoa y solicita la convocatoria "urxente" de la Deputación Permanente del Parlamento para que el Ejecutivo autonómico "dea explicacións das medidas que vai adoptar para garantir o mantemento dos postos de traballo e da actividade industrial na factoría de San Cibrao", dijo la candidata por Lugo Olalla Rodil.

La nacionalista ve palpable que Alcoa incumple al no realizar las inversiones comprometidas y plantear que no arranquen las cubas, además de deslizar "ameazas de peche" de todo el complejo industrial. "Unha empresa multinacional non pode ningunear un goberno e Alcoa leva moitos anos ameazando o futuro industrial da Mariña, de Lugo e de Galiza", incide.

Podemos se suma a la petición de intervención

El BNG incide en que la única solución para garantizar la continuidad de la fábrica es la intervención pública y Podemos se manifiesta en la misma línea.

La diputada Noemí Santacana remitió una carta a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), María Belén Gualda, para abordar en una reunión "a la mayor brevedad posible" para explorar las vías de intervención en Alcoa.