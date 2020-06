CC OO pide la intervención del Gobierno para evitar despidos en Alcoa

El sindicato Comisións Obreiras (CC OO) ha solicitado públicamente la intervención del Gobierno "al más alto nivel" para que la multinacional Alcoa "desista en la mesa multilateral" convocada para el próximo martes de seguir adelante con el anunciado despido de 534 trabajadores de la planta de producción de aluminio primario de San Cibrao.

El sindicato pide la intervención del Gobierno precisamente para que se "garantice la producción de aluminio en nuestro país" y el mantenimiento de los puestos de trabajo en San Cibrao.

Recuerda que es "inviable parar las cubas de electrolisis en San Cibrao, dado que el proceso para volver a ponerlas a funcionar sería lento y caro", por lo que el sindicato considera necesario "iniciar un proceso para asegurar el presente y el futuro de la producción de aluminio en nuestro país, con o sin" la multinacional americana.

Así lo expresaron esta mañana el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan; el secretario general de CC OO en Galicia, Ramón Sarmiento; el secretario de Acción Sindical, Roi Fernández; el secretario general de la Federación de Industria de Galicia, Víctor Ledo; el secretario general confederal, Unio Sordo; y el secretario general de la Federación Estatal de Industria, Agustín Martín.

Fue durante una reunión por videoconferencia que tuvo lugar esta mañana, antes de la reunión de la asamblea de trabajadores de la factoría.

El sindicato aprovechó también para hacer un nuevo llamamiento a la "participación en la manifestación convocada para este domingo", a partir de las 11:30 horas, en Viveiro, dado que A Mariña se vería "gravemente golpeada" por el final de la producción de aluminio y la pérdida de los puestos de trabajo.

ALU IBÉRICA. Representantes del Ministerio de Industria han trasladado este viernes a los comités de empresa de Alu Ibérica A Coruña y Avilés (antigua Alcoa) que están investigando posibles "irregularidades" en la venta de las plantas al Grupo Riesgo y han asegurado que actuarán con "unidad de acción" sin descartar "ninguna de las posibilidades" para salvar las plantas, informa la representación social coruñesa.

La reunión telemática, moderada por el director general de Industria, Galo Gutiérrez, ha sido "preparatoria" para abordar el encuentro de la Mesa Técnica Industrial, que finalmente será el jueves 11 de junio a las 12:00 horas.

El presidente del comité coruñés de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, explica, en declaraciones a Efe, que sindicatos y Ministerio coinciden "en el mismo diagnóstico de la situación", que es "crítica" y requiere "soluciones instantáneas y de emergencia".

Entre los posibles remedios, el comité ha pedido al Ministerio "intervenir en las empresas y poner a salvo los empleos y el salario de los trabajadores" con "unidad de acción". Los representantes de Industria han trasladado que "esa unidad de acción está asegurada" y que "no descartan ninguna de las posibilidades a acometer para salvar las plantas".

Respecto a la petición de una investigación tras las sucesivas ventas de las fábricas por parte de Alcoa al fondo suizo Parter Capital y de este al grupo Riesgo en menos de un año, a Industria le consta que "puede haber irregularidades", ya que Alcoa dejó de pagar las partidas económicas establecidas en el contrato porque denunciaba que Parter había incumplido el acuerdo.

Desde el Gobierno central han indicado a los comités que tienen "información" y que "van a seguir investigando" para esclarecer los hechos, apunta López Corbacho.

Lo primero en el proceso es aclarar los incumplimientos del contrato, por lo que el Grupo Riesgo no estará por el momento en la Mesa Técnica. "El Ministerio dijo que no iba a dar esa oportunidad de entrada al Grupo Riesgo, que no lo van a validar como grupo que pueda tutelar las plantas de entrada", ha explicado Corbacho.

"Está claro que incumplieron lo acordado", ha señalado sobre Alcoa y Parter, por lo que la cuestión principal es "resolver" lo sucedido "con las empresas que tenían un compromiso de llevar a cabo un proyecto industrial y mantener los empleos".

En el encuentro de la Mesa Técnica de Industria, el 11 de junio a las 12:00 horas, estarán representantes del Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, los comités de empresa de A Coruña y Avilés, los sindicatos, Parter Capital y Alcoa.

Con todo, el comité protestará este sábado 6 de junio en una concentración convocada en la plaza de María Pita, en A Coruña, a las 12:00 horas, en defensa de sus puestos de trabajo.