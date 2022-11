Alcoa cita al comité de San Cibrao para renegociar el acuerdo en Aluminio

La dirección de Alcoa convocó al comité de San Cibrao a una reunión el miércoles 30 en León para presentar su propuesta de modificación del acuerdo alcanzado con los trabajadores en diciembre de 2021 para hibernar durante dos años la fábrica de Aluminio, después de reconocer que por la situación global se habían disparado los presupuestos de las inversiones comprometidas y que los proyectos sufrían retraso.

Ambas partes se reunieron el pasado jueves 17 y en ese encuentro la multinacional explicó que el entorno actual es "muy diferente" al de hace once meses y por ejemplo el proyecto del horno de cocción para ánodos grandes pasó de 42 a 109 millones de dólares —además no estaría en fábrica hasta el primer trimestre de 2025—, mientras que las barras de compensación pasaron de 12 millones a 18, el transformador de 6 a 8 millones, el horno de homogeneizado de 3 a 3,4 millones y las mesas de colada de 5 a 7 millones, además de sumar una nueva inversión no contemplada inicialmente, una subestación aislada de gas (Gis) por importe de 10 millones de dólares.

En total, el coste de las inversiones pasa de 68 a 156 millones y hay que añadir unos 35 en los que estaban estimados los trabajos de rearranque, con lo que el montante alcanzaría unos 191 millones de dólares.

Tras ofrecer estas cifras Alcoa manifestó que estaba "analizando posibles alternativas ante esta dificultad presupuestaria" y que las presentaría a los trabajadores en la próxima reunión. Desde el comité su presidente, José Antonio Zan, apuntaba que se sentarían a negociar con la empresa y reclamaba que también se abordase la situación de la planta de Alúmina, donde se redujo a la mitad la producción por el coste del gas.

Demandas de la CIG

La sección sindical de la CIG en Alcoa demanda que las reuniones —que hasta ahora eran en Madrid— sean en Galicia, incluir a la planta de Alúmina y que puedan participar asesores de los sindicatos, así como Xunta y Gobierno "como avales e facilitadores do marco legal e económico que garanta un acordo que doutra forma tería moitas menos garantías", advierten.