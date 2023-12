Alcoa, el año en el que la esperanza empezó a temblar

Si algo marca el devenir de A Mariña en los últimos años es el futuro del complejo industrial de Alcoa en San Cibrao. Desde que en plena pandemia la multinacional americana anunciase un cierre de la planta de Aluminio que nunca llegó a ejecutarse, para lo que la presión social de toda una comarca tuvo mucho que ver, los ojos no dejan de estar puestos en el futuro de uno de los motores de la economía mariñana. El 2023, segundo año de parón en la fábrica de Aluminio de San Cibrao, no fue ni mucho menos tranquilo en la factoría mariñana, cuyos problemas empañan la ilusión por el rearranque a partir del 1 de enero.

El año empezaba en plena renegociación del acuerdo alcanzado entre la empresa y los trabajadores, a iniciativa de la multinacional al ver cómo se disparaba de 42 a 109 millones de dólares el coste de la inversión más importante, el horno de cocción para ánodos de gran tamaño, que además no estaría listo para el rearranque. Los trabajadores votaron a favor del nuevo documento, en el que Alcoa se comprometía a asumir el coste del proyecto y extendía las garantías laborales a cambio de alargar el calendario de encendido de las cubas, que no tendrían que estar todas operativas en verano de 2024, sino en otoño de 2025.

A lo largo del año fueron llegando el resto de inversiones a la fábrica pero cerca de acabar seguía sin aprobarse la del horno, hasta que a principios de diciembre la empresa anunció que la aplazaba "temporalmente" debido a su situación financiera. La multinacional contabiliza las inversiones como pérdidas y suma los números rojos de Alúmina a los de Aluminio para argumentar que este año pierde cerca de 200 millones de dólares y estima que en 2024 serán más, además de advertir que la matriz no está dispuesta a aportar fondos a plantas en pérdidas más allá del próximo año.

La empresa pide trabajar con los gobiernos en la búsqueda de una solución a largo plazo, ya que también continúa el problema energético que llevó a la parada de las cubas y los parques eólicos asociados a los nuevos contratos de suministro de electricidad firmados con Endesa y Greenalia todavía no son una realidad. Además, algunos de estos proyectos se quedaron por el camino y la estimación de cubrir con ellos el 75% de las necesidades energéticas de la fábrica se redujo al 50%.

Con este panorama se reunió de urgencia la mesa de seguimiento con participación de comité, empresa y administraciones, que emplazaron a Alcoa a plantear en una próxima reunión en enero sus demandas concretas a los gobiernos para intentar encauzar una solución. Para los trabajadores, la inversión del horno es irrenunciable. El que había en la fábrica se demolió para hacer sitio al nuevo y, aunque la planta puede producir aluminio igual importando los ánodos, el comité sostiene que cuanto antes llegue esta inversión más viable será la factoría por poder fabricar sus propios ánodos y de mayor tamaño e incluso poder exportarlos a otras plantas y hacer negocio con ello.

A lo largo del año hubo otro susto en el parón de Fundición, el único departamento de la planta que había quedado en activo al quedarse sin pedidos por parte de los clientes, y malestar por el retraso en la aprobación de la ampliación del depósito de barros rojos que está ligado a la vida útil de la planta de Alúmina.

El 2023 también fue un intenso año de cambios en la compañía a nivel local, español y mundial, con el nombramiento de un nuevo jefe de la planta de Aluminio, Rubén García; la supresión del cargo de presidente en España cuando se había nombrado al último en enero, y el relevo en la matriz con el ascenso a Ceo de William Oplinger en sustitución de Roy Harvey.

La baza del turismo | El sector que crece a pasos agigantados

El 2023 no fue el año de los grandes proyectos en A Mariña, casi ningún año lo es. Pero sí hay un sector que empieza a despuntar con brío, el turístico. Y una prueba de ello es que la iniciativa privada parece subirse al carro de las administraciones públicas y apuesta por la inversión en este sector. Cada vez son más los emprendedores que ponen en marcha alojamientos turísticos, algunos de lo más singular, o empresas de turismo activo y los pisos turísticos crecen como la espuma en localidades como Foz o Viveiro.

Esto es así porque los números empiezan a cuadrar. Las cifras de visitantes no dejan de crecer en los últimos años y son muchos lo que apuntan al cambio climático como una de las causas de este repentino interés en masa por el norte de Lugo. A Mariña puede presumir de clima, de un clima estable, pero también de otros muchos recursos que la convierten en el destino perfecto en cualquier época del año.

Y precisamente en eso se está trabajando en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística que está en marcha y que apuesta no solo por la desestacionalización sino también por un turismo sostenible y acorde con el entorno y con la sociedad, que en este caso cuenta mucho. Desde la Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense, que gestiona este plan, están en marcha varios proyectos pero dos de los que dieron a conocer este 2023 van encaminados precisamente a la consecución de los dos grandes objetivos: sostenibilidad y desestacionalización.

Con el objetivo de tener un turismo sostenible se está estudiando la capacidad de carga de varios recursos naturales

Para la sostenibilidad, y con la idea de no morir de éxito, se está midiendo la capacidad de carga de once recursos enclavados en espacios naturales, entre ellos el Fuciño do Porco, en O Vicedo que ya este año sufrió el exceso turístico y tuvo que estar cerrado porque el terreno sufre desprendimientos.

También se están estudiando las cascadas de O Escouridal en Alfoz y la del río Xestosa en Ourol, el Salto do Coro en Mondoñedo, el Pozo da Onza en O Valadouro y el Pozo da Ferida en Viveiro, la Cova da Doncela también en Viveiro, los acantilados de Morás en Xove, las antiguas fábricas de Sargadelos en Cervo, el castro de Fazouro en Foz y el paraje de Santo Estevo do Ermo en Barreiros. Con la experiencia de la playa de As Catedrais en la que hubo que regular el acceso, las medidas, si hay que adoptarlas, podrían ir en ese sentido.

En lo que se refiere a la desestacionalización la propuesta pasa por aprovechar la riqueza geológica de la comarca para lo que se ideó un programa de rutas y visitas guiadas durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y septiembre, fuera de la temporada alta. Está claro que la geología es uno de los atractivos mariñanos como lo demuestran el proyecto entorno a las antiguas minas de hierro en A Pontenova, la Cova do Rei Cintolo en Mondoñedo o las rutas geológicas por el litoral en puntos como Ribadeo o Burela.

Carnaval de Foz | Declaración de fiesta de Interese Turístico de Galicia

Era principios de marzo cuando se aprobada la declaración de fiesta de Interese Turístico de Galicia para el Carnaval de Foz. Todos los grupos de la corporación municipal respaldaron en su momento esta solicitud y tras años trabajando en impulsarla y recabando información y datos históricos, por fin se conseguía la distinción por parte de la Xunta.

El Carnaval focense tiene unas características propias que lo diferencian del resto de celebraciones de A Mariña, pero sin duda lo que más destaca es el arraigo con el que cuenta en el municipio y la implicación de los vecinos organizados en peñas y grupos que hacen brillar cada año la celebración. Además es sin duda uno de los más largos, puesto que los actos empiezan con la elección de la reina o el rey ya a finales del año anterior. Este 2023 la elección fue ya en octubre.

Nada más conocerse esta declaración el alcalde avanzaba que se solicitará la declaración de fiesta de Interés Turístico Nacional. Será un deseo ya para el año nuevo.