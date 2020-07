Alcoa ampliará las consultas del Ere si existen avances en la negociación que lo justifiquen

La multinacional Alcoa ha mostrado el pasado miércoles su disposición a ampliar el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (Ere) planteado para 534 trabajadores de la planta de Aluminio de San Cibrao. De todas formas, fuentes de la empresa precisaron que esta ampliación del periodo natural de 30 días, que empezó a contar el pasado 25 de junio, solo se ejecutará en caso de que las negociaciones cuenten con "los avances oportunos y fueran necesarias nuevas reuniones para llegar a un acuerdo", es decir, que si no se producen esos avances, lo cual parece complicado teniendo en cuenta que los trabajadores no aceptan el cierre de la planta, el periodo finalizará pasados esos 30 días iniciales.

La multinacional plantea llevar a cabo otras tres reuniones "para lograr el mejor resultado posible para ambas partes".

Con respecto a las reuniones pendientes, la empresa cambió el pasado martes su postura y suspendió la prevista para el jueves, tal y como pedían los trabajadores debido al brote de Covid-19 que sufre la comarca de A Mariña, después de que el lunes hubiera indicado que las restricciones marcadas por el brote del virus no afectaban a la celebración de esta reunión. "Dado que los trabajadores insistían en cancelar, se suspendió la reunión de este jueves", indicaron el martes fuentes de la multinacional y aseguraron que siguen adelante las que estaban previstas para los días 14 y 23.

Además de estos dos encuentros pendientes, la empresa propone otras tres fechas, que serían los días 13,15 y 21, porque considera que estos encuentros "son importantes para lograr el mejor resultado posible para ambas partes". Estas reuniones podrían ser presenciales, adoptando todas las medidas de higiene y seguridad, así como de distanciamiento social recomendadas, o bien telemáticas, en cuyo caso la empresa pondría a disposición de los trabajadores los medios necesarios para llevarlas a cabo.

El comité asegura que si el Gobierno tiene un comprador "debe obligar a Alcoa a vender a través de una intervención"

Desde Alcoa también siguen insistiendo en que "no se adoptará ninguna medida definitiva hasta que haya concluido el periodo de consultas". En este sentido, el presidente del comité de Alcoa, José Antonio Zan, precisó ayer que la empresa todavía no les había remitido el informe expuesto la semana pasada de justificación del Ere, un documento al que ellos tienen pensado hacer un contrainforme con sus propios datos. Más allá de las negociaciones del Ere, los trabajadores siguen insistiendo en que la solución pasa por una venta de la factoría o por una intervención pública. "Si Alcoa se niega a vender, el Gobierno tiene que demostrar que es verdad que tiene un comprador y un socio energético para darle viabilidad a la fábrica y actuar en consecuencia", indicó Zan, que subrayó que "el Gobierno no puede doblegarse ante la multinacional". En este sentido, el sindicalista también se mostró rotundo al asegurar que "si lo tiene, debe obligar a Alcoa a que venda a través de una intervención ".

Según el presidente del comité, "el PP, Podemos y el BNG ya se han pronunciado a favor de una intervención, por lo que ahora es el turno del PSOE, que diga qué va a hacer". Y es que para Zan, la mejor solución para la situación que atraviesa Aluminio sigue siendo la intervención pública. El sindicalista asegura que hay dos razones por las que Alcoa no quiere vender la planta sancibrense: la primera que sigue sin haber un precio competitivo de la luz y la segunda "porque la multinacional no quiere vender a otras empresas que le hagan la competencia". "Si hay un precio de la luz competitivo y si el problema político se soluciona, porque el precio de la luz es un problema político, nosotros podemos seguir funcionando".

Cada noche, a las diez, desde el pasado martes el ruido de las ollas desde las ventanas recuerda el problema en la fábrica.

PROTESTAS. Mientras tanto, los trabajadores siguen inmersos en sus protestas para pedir soluciones y evitar el cierre, aunque estas se vieron trastocadas por el cierre decretado en la comarca. Con todo, el comité convocó caceroladas a las diez de la noche que ya arrancaron el martes y que se prolongarán los siguientes días y que Zan calificó como "un éxito".

Además desde el comité ya avanzaron que esta mañana darán a conocer nuevas movilizaciones y actos de protesta para los próximos días para seguir visibilizando su situación.

La multinacional no ve factible una venta

Las opciones de una posible venta de la planta cobran más relevancia cada día que pasa, sobre todo, teniendo en cuenta la cerrazón de la empresa a negociar con los trabajadores una solución que no sea el despido colectivo planteado. Ante esto, fuentes de la multinacional fueron ayer tajantes afirmando que "no se considera que la venta sea factible". Y ante la posible existencia de un comprador aseguran que "esa es una especulación en la que no estamos".



ANÁLISIS DE TODOS LOS ESCENARIOS. Desde Alcoa insisten en que han analizado la situación desde distintos escenarios y consideran que la "situación crítica" de la planta no se revertirá "con Alcoa o con un potencial comprador, que se haría con una planta que registra pérdidas desde hace dos años y que se prevé que sigan". "La producción de aluminio en San Cibrao no es viable", insisten.