Alcoa advierte que el éxito de la venta depende del Gobierno y de los sindicatos

Alcoa advierte de que "el éxito" de venta del complejo de San Cibrao, "depende de la participación del Gobierno y de la flexibilidad de los sindicatos". Así lo ha expuesto el presidente mundial de la multinacional, William Oplinger, en una presentación esta semana ante el Bank of America, según recoge Europa Press y adelanta Economía Digital. Alcoa ya había comunicado que prevé tener ofertas no vinculantes en este mes de mayo, que serán vinculantes en junio.

Precisamente, la pasada semana el comité de empresa explicó que, en una reunión de seguimiento en el mes de abril, la Xunta de Galicia y el Gobierno central transmitieron que hasta hoy mismo, 16 de mayo "no tendrían las ofertas no vinculantes de los posibles compradores". No obstante, fuentes de la compañía descartan hacer comunicaciones en este sentido por el momento dada la "confidencialidad" de las negociaciones.

La multinacional del aluminio ha expuesto esta semana que, si bien se han producido "algunas mejoras" en el mercado de los precios de energía, "el negocio sigue siendo inviable" en San Cibrao, con un potencial de ahorro "limitado a corto y medio plazo". Además, "el apoyo del Gobierno a corto plazo parece poco probable". Y es que "se espera que el efectivo se agote en la segunda mitad de 2024 e insiste en que "Alcoa no aportará fondos adicionales".

Entre otras cuestiones, en la mesa de seguimiento celebrada el pasado mes la empresa pidió una flexibilización del rearranque de las cubas en función de la viabilidad, demandó usar el depósito de garantías para compensar pérdidas, se refirió a un retraso en la inversión del horno de ánodos hasta 2026 y apostó por un programa de bajas voluntarias entre los trabajadores de la fábrica de San Cibrao, en A Mariña lucense.

El presidente del comité asegura que la fábrica "podría estar dando millones"

Hablando del proceso de venta, el presidente del comité, José Antonio Zan, reconocía esta misma semana que con los actuales precios de la electricidad y del aluminio "la fábrica podría estar dando millones si se quisiera"

Además subrayó que el hecho de que Alcoa sea ahora la dueña de todo el complejo después de hacerse con la totalidad de la planta de Alúmina, puede ser un factor que beneficie la venta. De hecho en el anterior proceso de venta hubo compradores que estaban interesados en las dos plantas, no solo en Aluminio. "Las dos fábricas unidas dan una posición de ventaja", reconoció Zan.