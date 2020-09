Alcoa acusa a GFG de "poner en riesgo" el proceso de venta

Alcoa informó en la última reunión de la mesa multilateral con los sindicatos y las administraciones de que la empresa interesada en comprar la fábrica de Aluminio de San Cibrao, GFG Alliance (Liberty House), "pone en riesgo el proceso de venta" al mantener unas demandas "no razonables y fuera del acuerdo de negociación".

Según la aluminera, GFG rechaza comprometer recursos financieros propios para la viabilidad de la planta y exige a Alcoa que asuma unos costes en esta transacción "de un mínimo de 170 millones de dólares". Insiste además en reclamar un inventario de alúmina de 90 días, "una cantidad que no es posible almacenar en la planta y que tiene un valor estimado de 30 millones de dólares"; sigue demandando derechos sobre la planta de Alúmina, "que no está en venta ni es parte del acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores el 13 de agosto", y pretende "concesiones no razonables" como un contrato de suministro de la materia prima por 20 años, duración en opinión de Alcoa "al margen de las prácticas comerciales de mercado".

Por su parte Alcoa recuerda que ha accedido a vender Aluminio por 1 euro, a aportar 50 millones de dólares a un fondo de garantía para la fábrica, a asumir el coste de separar las dos plantas valorado en otros 50 millones de dólares y a proporcionar un contrato de suministro de alúmina de cinco años "en términos comercialmente razonables".

Añade que sin embargo GFG ha rechazado aportar cantidad alguna al fondo de garantía, que serviría para cubrir las necesidades energéticas para mantener en funcionamiento la fábrica "o bien para proteger a los trabajadores en caso de que dichas inversiones no salieran adelante". El grupo británico, según Alcoa, también habría cambiado su intención de asumir todas las pérdidas y pasivos de la planta de Aluminio y ahora "únicamente ofrece pagar un máximo de un millón de euros al mes, cuando las pérdidas actuales son sustancialmente muy superiores".

El proceso de venta sigue enquistado en su primera fase, que debería haber terminado a final de agosto con el acuerdo sobre las condiciones generales de la negociación. El plazo establecido para que fructificase la venta termina el 27 de este mes y, si no se logra, al día siguiente se retomará el Ere.