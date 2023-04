Alcoa acelera las inversiones a las que se había comprometido en la fábrica San Cibrao

La reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo para la fábrica de Alcoa en A Mariña celebrada este jueves, la decimosegunda, sirvió para testar que las inversiones previstas en la factoría se van ejecutando a buen ritmo, algo que expuso la empresa y luego certificó el comité de empresa. A esta reunión acudió el nuevo Secretario General de Industria, Francisco Blanco, quien trasladó a los trabajadores su apoyo para que se cumpla el acuerdo alcanzado y el presidente del comité, José Antonio Zan, lo calificó de "muy importante" al dar continuidad "a la buena línea que ya manteníamos con el ministerio".

Los representantes de Alcoa, encabezados por el Presidente de Alcoa España, Miguel López-Quesada, aseguraron que "se sigue cumpliendo con todo lo acordado" y que Alcoa "está superando de forma global el compromiso de facturación con todas las empresas en más del 35%" sobre lo previsto y que se prioriza la contratación de empresas de transporte local "que absorben la gran mayoría del total de transporte por carretera de la planta".

En lo tocante a las inversiones, Zan concretó que todo está yendo "según lo acordado" y dijo que en las barras de compensación "se marcha por el 30% y el mes que viene se espera que se acabe el 100%. Luego las galvanizan en Rodabell y las instará Reymogasa". Fuentes de Alcoa fueron muy tajantes con esto: "Las cubas arrancadas a partir del 2024 ya tendrán las barras de compensación".

A la reunión acudieron por parte de la Xunta la Secretaria Xeral de Industria, Paula Uría, y el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, quienes reclamaron a los representantes del Gobierno "que se concreten os prazos para a execución do Perte de descarbonización anunciado hai meses para poder incentivar os investimentos que incrementen a competitividade de Alcoa en San Cibrao, así como do resto do tecido industrial de Galicia".

Sobre esto el presidente del comité indicó que solo faltan "detalles" del Perte y que se creará un grupo de trabajo "que propondrá inversiones como las calderas de gas en Alúmina u otras en los hornos de cocción en Aluminio".

En el tema energético, Alcoa reiteró en la reunión de este jueves que, además de los avances en la contratación de energía que ya realizaron con Greenalia o Endesa, "esta industria debe contar con un marco energético que permita llegar a un precio de electricidad final competitivo y predecible".

La petición la atendió no solo el Secretario General de Industria sino los dos representantes gubernamentales, que eran el Delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez.

El acuerdo supuso pérdidas de 43 millones en el primer trimestre

Alcoa tuvo pérdidas de 211 millones de euros en los tres primeros meses de este año y en su balance figuran 43 millones por obligaciones en relación al acuerdo en la fábrica de San Cibrao. Mejoró con respecto al trimestre anterior por los mayores precios del aluminio y de la alúmina y por el abaratamiento de la energía.