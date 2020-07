Alcoa accede a ampliar el periodo de consultas del Ere hasta el 4 de agosto

La multinacional Alcoa ha accedido a ampliar hasta el próximo 4 de agosto el período de consultas del expediente de despido colectivo –que en un principio finalizaba este viernes– contemplado para la única fábrica de aluminio primario que queda en España y que está enclavada en el municipio lucense de San Cibrao.

El comité de empresa, presidido por José Antonio Zan, ha indicado que tal decisión se produjo después de "duras negociaciones" y en un comunicado ha indicado que las próximas reuniones entre la compañía y los trabajadores con motivo de este proceso que afectaría a más de medio millar de trabajadores serán los días 28 y 30 de julio y las jornadas del 3 y 4 del mes que viene.

La planta de aluminio de San Cibrao, alega Alcoa, afronta una situación que califican de "insostenible" debido a una serie de problemas externos de producción y de mercado que hacen que la producción de aluminio primario sea "ineficiente y no competitiva", y que están causando, prosiguen en su nota, pérdidas recurrentes muy significativas, que se espera que continúen.

La firma prevé por estas razones una reestructuración.

El complejo industrial de San Cibrao, asentado entre los municipios mariñanos de Xove y Cervo, está compuesto por una fábrica de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas, respectivamente, y su peso en la economía local es de tal envergadura que representa un tercio del producto interior bruto de la provincia de Lugo.

El impacto sobre la provincia lucense, en general, y sobre la economía de la comarca de A Mariña, de forma particular, sería realmente brutal si finalmente la multinacional llevase a término los despidos anunciados dado que, en la práctica, supondría dejar a la planta de aluminio primario prácticamente sin personal, con las consecuencias inmediatas y directas para el empleo en las empresas auxiliares.

"SOLO QUIEREN HABLAR DE CIERRE". En la previa de la reunión, Zas lamentó que "la empresa se niegue a hablar de soluciones" y que "solo quiera hablar del cierre de la planta".

"Deberíamos darnos un mes de prórroga. No es lógico que sigamos así. La empresa tiene que empezar a abrirse a las soluciones que estamos poniendo sobre la mesa, porque son bastante factibles", insistió.

Por otra parte, aunque la empresa "argumenta muchos millones de pérdidas" para proponer la paralización de las cubas, opina que el comité le "desmontó" este miércoles esa argumentación con datos "económicos".

"Ni sesenta millones de pérdidas ni cuentos. Desde el 28 de mayo que se abrió este proceso, con lo que ha subido el aluminio hasta el día de hoy, la empresa en un año de funcionamiento ganaría unos 30 millones de euros. Entonces no puede decir que tiene sesenta millones de pérdidas", dijo Zan.

UN ERE QUE "NO TIENE SENTIDO". Desde su punto de vista, este "Ere no tiene sentido desde el principio, porque no se puede pretender parar todas las cubas por pararlas, y decir que no das más solución que el despido. Hay que buscar otras soluciones".

Según Zan, la empresa no ha buscado "ningún proceso de venta, ni un socio energético ni siquiera la solución de darle las llaves al Gobierno y, dado que él tiene un socio energético y un inversor, que sea quien lo gestione".

Solo habla, dice el representante de los trabajadores, de "parar las cubas y luego a ver qué pasa".

"Eso es un ataque a la planta y al futuro de toda A Mariña lucense", añadió, "y eso no se puede permitir".