La alcaldesa de Viveiro pide en la ofrenda de Os Remedios una solución definitiva para Alcoa

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, hizo de la ofrenda a Os Remedios, que le tocó protagonizar este año, una radiografía de la situación laboral de la comarca de A Mariña, ya que al margen de grandes peticiones referentes al cambio climático o la extinción de la pandemia, la regidora del Landro reclamó apoyo para solucionar cuestiones acuciantes para la comarca como puede ser la situación generada en Alcoa, recordando que la situación es tan grave y hay tantos puestos de trabajo en juego que el cierre de la fábrica supondría un auténtico mazazo para los mariñanos.

Fue una de las peticiones centrales en el discurso de María Loureiro que ofició este domingo en la iglesia de Os Remedios. Se trata de una ofrenda rotatoria que va pasando por los alcaldes de los distintos municipios que son o fueron cabeza de distrito judicial en el territorio correspondiente a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol.

En esa alocución, la regidora mariñana recordó que actualmente la situación en la que se encuentra Alcoa hace que "o futuro de milleiros de persoas está en máns de directivos e multinacionais que en moitas ocasións esquecen a importancia do ben social e só teñen ollos para as contas de resultados ». Por eso solicitó apoyo a la virgen de Os Remedios para "a permanencia das industrias existentes e que se incrementen para evitar o desemprego". Y a ello añadió algún viejo anhelo más de la comarca de A Mariña muy importante como que "se melloren as nosas redes de comunicación co resto de Galicia e España" y no se olvidó de recordar a todas las víctimas de la pandemia.

Pero pese a que la intervención de la alcaldesa de Viveiro era sobre el papel la protagonista de la jornada, lo cierto es que gran parte de las miradas del día se posaron sobre otra persona, el nuevo obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, prácticamente un recién llegado que se estrenaba públicamente en este acto en el entorno de la diócesis de Mondoñedo y que fue el que acaparó mucha de la atención este domingo. Algunas pinceladas de lo que quiere llevar a cabo como obispo dejó en su intervención en el día de la patrona de Mondoñedo en una jornada en la que al margen de dicho acto hubo un concierto de la banda de música de Meira y el espectáculo infantil de Raquel Queizás.

PROGRAMA DE HOY. Las fiestas de Os Remedios continuarán en el día de hoy con la misa de cofrades a las doce y media, el dúo Zafiro a la una y media en la Alameda y Sue Moreno a las seis en la Praza da Catedral.