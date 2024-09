La alcaldesa de Viveiro dice que el pacto con Por Viveiro sigue en pie

"Claro que hablo con Por Viveiro. Tenemos un pacto de gobierno con ellos y ese pacto sigue vigente". Así define la alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, cuál es la situación del gobierno municipal en este momento después de que el Partido Popular anunciase su intención de presentar una moción de censura contra el gobierno que ella preside (en coalición con el BNG) e invitar a los independientes de Por Viveiro a firmarla con ellos. Pero la regidora vivariense asegura no estar preocupada y sostiene que, contra lo que dice la portavoz del PP, Mariña Gueimunde, tanto ella como el resto del gobierno local continúan trabajando con intensidad y que por lo tanto es falso que haya una parálisis en el Concello, como también afirmó la responsable popular.

María Loureiro desmiente totalmente que no tenga relación con Por Viveiro: "Hablamos siempre", reconoce que "sobre este tema en concreto, no", pero confirma que sigue contando con la vigencia del pacto que firmaron con ellos "y creo que una buena muestra de ello es por ejemplo lo que pasó con los pagos a los asociaciones y clubes del municipio: llegamos a un acuerdo para aprobar los presupuestos y luego desde el gobierno aceleramos todo lo que pudimos los pagos y ahora mismo ya cobraron el 80% de lo que les correspondía, primero porque dialogamos con ellos, y luego porque nos movimos".

La regidora descalifica de este modo la acusación de "desgobierno" que la portavoz del PP utiliza como uno de los argumentos en los que basa la moción de censura que, por otro lado, aún no presentó aunque sí confirmó que "está lista".

Críticas que califica injustas

La alcaldesa de Viveiro sostiene que desde el PP se les está criticando "injustamente" y además asegura que su portavoz se limita "a sembrar la discordia con una aportación para Viveiro que es cero. No hicieron absolutamente nada por el municipio, porque hay que recordar que la portavoz local del PP es un cargo en activo del Gobierno de la Xunta, que no usa en absoluto para hacer nada por el municipio. No digo que tenga que hacer ella nuestro trabajo, pero es que su aportación real es cero".

Por Viveiro deja en el aire la respuesta al PP sobre la moción de censura Un "gran cinismo" de la postura del PP Reconoce que Mariña Gueimunde "está en su derecho de presentar la moción de censura, faltaría más", pero cree que lo hará en base a "afirmaciones falsas". "Su labor como oposición es fiscalizadora eso está claro", indica Loureiro, "pero es que no es eso lo que hace. Se limita a desprestigiarnos en la prensa y a decir que está todo mal, cuando la realidad es que no mueve un dedo por ayudar a nada". Y califica de "gran cinismo" que se le diga que tiene que ir a actos públicos "a hablar con cargos de la Xunta que no nos reciben en sus despachos. Cuando vamos, les recordamos las citas pendientes, pero no es en el acto público donde hay que hablar, y eso lo sabe todo el mundo".

También afirma que desde que se inició este mandato la portavoz del PP "solo se dedicó a confundir a los vecinos con esas afirmaciones que hace que son falsas. Nos critica por sistema diciendo que todo lo que hacemos está mal pero sin hacer una aportación en positivo como podría ser pedir la VAC ante la Xunta, por ejemplo". Le recuerda que "puede presentar la moción de censura cuando quiera", pero también que "aquí nadie tiene la mayoría, tendrá que buscar consensos y dialogar, como hice yo en su momento".