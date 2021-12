La alcaldesa de Viveiro defiende la gestión para recuperar la ayuda del fondo de compensación

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, rechaza las "descalificacións" del portavoz del PP, Óscar Rodríguez, en relación a la pérdida de la subvención del fondo de compensación que iba a ser destinada a reponer aceras y canalizaciones en Magazos y defiende la gestión del Concello para tratar de recuperar esa ayuda que le corresponde.

Loureiro explica el procedimiento llevado a cabo en la solicitud de esta subvención, que se tramitó "atendendo á orde da convocatoria". Dice que nada más presentar la solicitud recibieron un requerimiento de la Xunta "totalmente incongruente" que hacía referencia a una obra del año anterior, y tras advertirlo el Concello la Administración autonómica le envió un nuevo requerimiento ya referido a las obras actuales. "Este proceder parece denotar xa unha certa predisposición para poñer trabas", opina Loureiro.

Después la solicitud fue inadmitida al interpretar la Xunta que no se cumplían todos los requisitos exigidos en la orden porque las autorizaciones sectoriales de Infraestruturas y de Augas de Galicia fueron concedidas con posterioridad a la finalización del plazo. "Sen embargo a sectorial de Infraestruturas xa estaba antes de finalizar o prazo e a de Augas foi tramitada como declaración responsable, esixindo posteriormente que se tramitase como autorización, despois de pasar o prazo, cando noutras obras de similares características serviu a tramitación como declaración responsable", aclara.

"En vez de preocuparse por Viveiro e esperar á conclusión do expediente, pódelle máis a ansia por desvirtuar a esta alcaldesa"

Ante la resolución de inadmisión el gobierno local convocó una reunión con los portavoces y técnicos municipales donde se valoró la posibilidad de pedir a la Xunta que la cantidad de la ayuda revertiese en el municipio, "posto que se trata dunha subvención finalista, na que estaba previsto un diñeiro específico para o Concello de Viveiro», y se propuso al portavoz del PP que hablase con la Administración autonómica "xa que presume do seu contacto", sin embargo "dixo literalmente que non nos garantía que nos fosen a dar eses cartos".

El Concello decidió presentar un recurso de reposición contra la inadmisión de la subvención, que entienden desestimado por silencio administrativo ya que la Xunta "non se dignou a responder", y en otra reunión de portavoces acordaron "sen que o PP se opuxera" interponer un recurso contencioso administrativo en el juzgado.

Para este trámite resulta necesario un informe de la secretaria municipal, un escrito en el que consta que no considera que pueda prosperar el recurso contencioso. Sin embargo, como no iba a tener coste para el Concello —sus servicios jurídicos los asume la Diputación— los portavoces decidieron seguir adelante y se solicitó un nuevo informe a la secretaria en el que "a maiores da consideración sobre a posible viabilidade de prosperar o recurso contencioso, se analizase a procedencia de interposición de acción en conxunción co interese xeral".

"Ogallá a mesma vehemencia fose utilizada para defender os dereitos de Viveiro ante a Xunta"

Dice Loureiro que Rodríguez pretende hacer ver que la alcaldía actúa en contra del dictado de la secretaria, "algo totalmente incerto" pues "non pode compararse un informe emitido en calquera expediente no que se advirta de irregularidades ao informe emitido neste caso, con carácter previo á interposición do recurso, no que o único que se analiza é a viabilidade de que prospere", a lo que añade que en el segundo informe concluye "a procedencia deste recurso".

Esto, añade la alcaldesa, "desvirtúa todas as acusacións realizadas polo voceiro do PP, deixando en evidencia que, unha vez máis, en vez de preocuparse por Viveiro e esperar á conclusión do expediente, pódelle máis a ansia por desvirtuar a esta alcaldesa".

También le dice Loureiro a Rodríguez que "ogallá a mesma vehemencia fose utilizada para defender os dereitos do Concello de Viveiro ante a Xunta, cando a administración autonómica publica con nocturnidade e aleivosía subvencións un vernes e o luns anuncia que o sábado xa se esgotou o crédito. Parece que esta actuación, pola contra, ao voceiro do PP débelle parecer ben porque non di nada", concluye.