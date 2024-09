La regidora de O Valadouro explica sus motivos para renunciar a la alcaldía y dársela al PP

La todavía alcaldesa de O Valadouro, María José Fernández, que dejará su cargo oficialmente el viernes aunque ya anunció que lo deja en manos del portavoz del PP, José Manuel Lamela, asegura que tomó una decisión "moi dura" de dejar la alcaldía "algo polo que loitei durante vinte anos" porque desde las filas del PSOE "se me ninguneaba totalmente" hasta el punto, asegura, de que llegaron a amenazarla con denunciarla penalmente "algo que foi a gota que colmou o vaso, iso non se pode tolerar de ningunha maneira".

María José Fernández admite que "o goberno non funcionaba, eu veía que non se estaba facendo nada polo Valadouro" y responsabiliza de ello al PSOE "porque co BNG eu tiña boa relación, sempre me avisaban de todo e vía que traían subvencións e axudas da Deputación, pero o PSOE, nada".

Sobre esa amenaza de denuncia que habría desencadenado esta decisión explica que "era por unha cousa sen importancia, para comprobar como esta o expediente que se lle abrira a un traballador, ou sexa, algo mínimo". Pero dice que en realidad lo que sucedía era que el PSOE no la respetaba.

Como ejemplo pone que "o anterior alcalde, Edmundo Maseda, estaba polo concello como se tal cousa, mantiñan alí reunións con el, ó que precisamente se apartou para facilitar a gobernabilidade, pero nin por esas, el seguía alí, con reunións cos traballadores en instalacións municipais ata o punto de que a xente xa decía se volvera á política".

Se disculpa ante los vecinos

La regidora saliente dice estar "moi afectada psicoloxicamente" y se disculpó ante los vecinos "porque eu asumín este compromiso, pero non podo seguir adiante. Non se está traballando ben por Ferreira e eu estou nunha situación persoal de gran disgusto, xa non podo máis. Por eso tomei esta decisión de deixar a alcaldía no partido máis votado e a ver se o PP trae máis cousas para o Concello, que é o que sempre quixen, que se trouxesen cousas para O Valadouro".