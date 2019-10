La alcaldesa de Trabada asegura que no renuncia a la unidad de infantil en el municipio

La alcaldesa de Trabada, Mayra García, no renuncia a volver a contar con la Unidad de Infantil después de que la Xunta eliminase dicha aula al no llegar a seis niños, ya que finalmente han sido cuatro los inscritos, en el CEIP Plurilingüe Celso Currás.

La decisión de la Consellería de Educación obedece a que no se alcanzó el mínimo de seis alumnos, pese a los "esfuerzos" del Ayuntamiento, que llegó a ofrecer viviendas gratuitas para familias con menores.

Según ha manifestado la alcaldesa, le gustaría que no les "eliminasen la unidad". "Y que nos dieran de margen este año, pero no fue aunque no cerramos ninguna puerta", ha abundado.

"Lo que hicimos en parte tuvo su recompensa, en el sentido de que hay tres niños más en el colegio y, evidentemente, no nos va a desmotivar no alcanzar los objetivos en apenas tres meses", ha manifestado.

En este sentido, ha comentado que no desiste a que este curso se vuelva a implantar dicha aula, ya no para el año que viene. "Si este curso vinieran nuevas familias y consiguiéramos seis niños reclamaríamos que se habilitara de nuevo esa unidad", ha argumentado.

El municipio de Trabada, de poco más de 1.100 habitantes, había ofrecido viviendas gratis para poder cubrir las plazas de infantil. Al respecto, se cedió una en la que vive una familia con esos tres pequeños que estudian en el colegio.

García ha afeado que por parte de la Xunta "no hubo ninguna flexibilidad a la hora de deshabilitar el aula". "Nosotros seguiremos abiertos a que se interesen más familias poniendo a su disposición los pocos recursos con que cuenta el Ayuntamiento", ha destacado.

Asimismo, ha insistido la alcaldesa en que lo que hicieron fue "con la mejor voluntad del mundo". "Conseguimos tres niños más, pero no conseguimos que la Xunta no nos eliminara servicios", ha lamentado.

"Yo pido la colaboración de las administraciones porque combatir la sangría demográfica que atraviesa Trabada y muchos de los ayuntamientos de Galicia no se va a corregir en solitario por parte de ningún ayuntamiento. Necesitamos la empatía de las administraciones, si en el rural se eliminan servicios va a tener un gran coste porque al final la gente se va a acabar marchando", ha concluido Mayra García.