La alcaldesa desvela lo que le pedía el Praias de Barreiros para no desaparecer

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, hizo públicas las peticiones que le hicieron los directivos del club Praias de Barreiros para continuar tanto con la organización del club como con las escuelas deportivas que venían gestionando. La entidad deportiva pidió al Concello 10.000 euros más de subvención directa que el año anterior, pasando de 15.000 a 25.000 euros. Pero al margen de ello hizo una serie de peticiones que la regidora califica de "imposibles de cumprir" porque dice que algunas de ellas son directamente "ilegais".

Entre esas peticiones realizadas por los directivos del club al nuevo gobierno municipal barreirense se encontraba la concesión del gimnasio municipal para su gestión directa por parte del club. Pedían también la adjudicación de un contrato de limpieza de las instalaciones por lo que el Concello les pagaría otros 12.000 euros anuales.

Ana Ermida subraya que su equipo trabaja para que Barreiros vuelva a tener escuelas deportivas el próximo otoño

Pero además solicitaron también la contratación por parte del Concello de Barreiros de personal que forma parte del Praias de Barreiros en los meses de verano "en caso de ser preciso". Al margen de esto, el club eliminaba de las escuelas deportivas las actividades de gimnasia de mantenimiento y aeróbic para personas adultas.

Ante estas peticiones Ana Ermida no quiso aceptar continuar la relación con la entidad porque entiende que esas condiciones "son claramente inxustas, abusivas e imposibles de cumprir, mesmo legalmente". Además, añade que de haber aceptado el Ayuntamiento de Barreiros algo así supondría sentar un precedente que la alcaldesa indica que un gobierno suyo no va a marcar "porque é un xeito de actuar cruzando liñas ao que non estamos dispostos".

Tras la propuesta de los dirigentes del Praias de Barreiros, la alcaldesa presentó la oferta que hacían desde el Concello, que pasaba por mantener los 15.000 euros de ayuda que se habían dado al club el año pasado para las actividades de las escuelas deportivas e incrementar la subvención directa al club hasta 2.000 euros anuales "igualándoa así aos outros dous clubs de fútbol locais que reciben 2.000 euros anuais e se fan cargo das súas propias instalacións deportivas".

Ningún club deportivo del municipio recibía las ayudas que tenía el Praias de Barreiros

La regidora entiende que se trata de una oferta equilibrada porque recordó que la situación económica de las arcas municipales no permite renovar un contrato de gestión del gimnasio municipal ya que asegura que "no último ano deixou un déficit de máis de 22.500 euros e que xestionaba por subrogación o mesmo clube". En este punto Ana Ermida deja claro que "a xestión do ximnasio e a prestación de actividades das escolas deportivas son absolutamente independentes e a vinculación que queira facer o club como un xeito de financiarse non pode ser condición para o mantemento dese gasto público tan importante".

En todo caso, Ermida resaltó de nuevo que ya trabajan en una alternativa para prestar las escuelas deportivas, el gimnasio y todo "cun custo máis adecuado" que ve necesario controlar porque, con respecto al Praias de Barreiros cree que "ninguén entendería que se continuase cun gasto tan elevado arredor dun proxecto concreto que nada ten que ver co que reciben outros clubs".