A alcaldesa de Burela solicitará unha entrevista con Rueda para falar da Edar

A alcaldesa de Burela, Carmela López, solicitará unha entrevista co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para abordar o proxecto da Estación Depuradora de Augas Residuais (Edar) da que a localidade leva pendente varios anos. O obxectivo da rexedora pasa por "desbloquear o proxecto e obter un compromiso de completar o orzamento das obras porque os veciños e veciñas de Burela non merecen isto".

López lamenta "a ausencia dun compromiso real" para levar a cabo a infraestrutura. "As contas autonómicas de 2024 inclúen unha partida que non cubre nin a metade do orzamento das obras e non hai compromiso de investimento nos seguintes exercicios, como vemos noutros proxectos", asegura e advirte de que "as obras aparecen desde hai oito anos nas contas autonómicas pero non as executan e hai fondos europeos asignados ao proxecto que non se poden perder".

"Xa levamos demasiadas promesas e demasiado tempo esperando, pero os compromisos do Goberno galego quedan sempre en papel mollado e as obras da Edar non comezan", subliña a rexedora.

O PP ve compromiso con Burela nos orzamentos autonómicos

Neste senso, o grupo municipal do PP asegura que as contas da Xunta para o vindeiro ano «certifican o compromiso» do Goberno galego con Burela cunha previsión de inversión de 4,7 millóns. O voceiro popular, Manuel Rouco, asegura que os presupostos autonómicos inclúen unha partida de 2,7 millóns para o saneamento e a Edar. "A realidade é que a alcaldesa de Burela critica os compromisos da Xunta co municipio mentres ela é incapaz de sacar adiante as contas do Concello das que nada se sabe", di Rouco.

PROXECTO DO GRUPO MUNICIPAL. Os populares aseguran que a nova depuradora é un compromiso do seu grupo municipal e subliñan que "estanse a cumprir os prazos, polo que non hai perigo de perder os fondos europeos".