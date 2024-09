La alcaldesa de Barreiros exige una revisión de la financiación municipal

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, aprobó los presupuestos municipales poco antes del final del mes de agosto y aprovechó para realizar un alegato en favor del municipalismo y de un modelo de financiación para los concellos que sirva para que estas entidades puedan atender todos los servicios que prestan y que, en principio, deberían ser atendidos por otras administraciones.

El mensaje de Ana Ermida va más allá de la tasa turística, sobre la que ya se pronunció en alguna ocasión de forma favorable, sino que considera que hay una "imperiosa necesidade de poñer o modelo de financiamento local no centro do debate político" al mismo nivel que se hace con otras administraciones sin que por ello "aconteza nada de nada" porque dice que los concellos gallegos "levan anos soportando na participación nos tributos do Estado o que sitúa á Administración local galega no seu conxunto como gran prexudicada con respeto a outros territorios".

Dice que esto se nota en lugares en los que el número de visitantes se dispara en fechas concretas, "un factor que condiciona de xeito substancial a evolución das nosas sociedades, mais tamén a aplicación de políticas públicas, especialmente desde a Adminitración local". Añade que esto cobra "especial importancia" en el caso de su municipio "onde existe un desenvolvemento previo que fomentou a adquisición de segunda vivenda e viviendas turísticas que converten un concello de 3.000 habitantes en lugar de recepción de catro veces a súa poboación, debendo contar con servizos e capacidade de xestión para tal situación".

Ermida apunta que eso lo que genera es un desequilibrio económico entre lo que perciben las arcas municipales y los servicios que tienen que garantizarse "para o que é necesario artellar mecanismos correctores supramunicipais no reparto de fondos que permitan adecuar ambos aspectos".

Una carga "inasumible"

Además, en el caso de Barreiros comenta que es necesario añadir la característica dispersión rural "e a maiores a xestión dos servizos tense que facer coa necesidade de mantelos sobredimensionados durante unha gran parte do ano para poder acoller a inxente poboación que existe nos meses de verán e que é unha carga inasumible para os concellos que teñen que facer fronte á mesma cos rescursos ordinarios da poboación de dereito"

La regidora barreirense se para asimismo a analizar lo que llama "custos crecentes na prestación de servizos impropios" y cita por ejemplo la obligatoriedad de la atención al bienestar animal, las políticas de prevención de incendios en las franjas secundarias ante los núcleos de población, el mantenimiento de centros escolares, en las escuelas infantiles o en ciertas políticas de atención a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Gastos impropios más allá de lo racional

Habla concretamente de la atención a las políticas de dependencia. Sobre este asunto, Ana Ermida explica que "as pequenas correccións que se están a implementar, por exemplo á hora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar (SAF) tras a presión dos concellos galegos, quedan aínda loxe de acadar o custo real do servizo, que segue sendo asumido maioritariamente polas arcas municipais e, moito menos, de compensar anos de asunción destas e outras competencias cun importante investimento dos recursos municipais".

Estas reflexiones las planteó Ana Ermida hace unas semanas a la hora de plantear la aprobación del presupuesto de Barreiros e incluyen debates de fondo en los que también hace solo un día que se paró su vecino, el alcalde de Foz, Fran Cajoto, quien citó concretamente las tasas turísticas y la necesidad de impulsar más vivienda pública. Cajoto dice no poder atender a los visitantes que tiene Foz con los recursos actuales del Concello.