La alcaldesa de Barreiros abordó con Augas la necesidad de nuevos servicios

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, y el concejal de Medio Ambiente, Dámaso Ratoeira, mantuvieron un encuentro con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, y el gerente del organismo, Gonzalo Mosqueira, para abordar la necesidad de nuevos servicios de saneamiento y abastecimiento en el municipio.

"Non é só a situación actual, senón a que vai darse a medio prazo coa reactivación da execución dunhas licenzas que foron outorgadas sen a existencia de servizos e que condicionan a evolución real do municipio", explicó Ermida tras una reunión, que calificó de "esperanzadora", ya que, "abriu unha vía de diálogo e cooperación que agardamos poida dar os froitos esperados".

Ermida manifestó su preocupación por los servicios insuficientes que, dijo, "se xa é notable agora mesmo, vai ir a peor no momento en que se executen licenzas que foron autorizadas pola propia Xunta no seu día vinculadas a un investimento de 14 millóns de euros que non chegou a realizarse".

En este sentido puntualizó que los anuncios de obra nueva son para retomar las obras que quedaron paradas alrededor de 2007. "executándose acorde ás licenzas que se concederon naquel momento e, polo tanto, ás normas técnicas existentes entón". Ermida dijo que son licencias en vigor que no se pueden cambiar en base a la normativa existente.

Uno de los puntos a tratar fue la depuradora de San Miguel, ya que sería la que debería dar servicio a todas las viviendas nuevas que fueron autorizadas en su momento.

Ermida destacó la actitud colaboradora de Fernández Añón y espera que se abran nuevas vías de financiación.