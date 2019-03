Los nueve alcaldes de A Mariña —Cervo, Xove, Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Viveiro,

O Valadouro y Alfoz— que este viernes se reunieron con el comité de empresa de Alcoa en San Cibrao mostraron su apoyo sin fisuras a los trabajadores para buscar una solución que dé viabilidad a la empresa. Todos ellos, que fueron quienes solicitaron el encuentro, son conscientes del riesgo real de cierre de la factoría, toda vez que la multinacional ya tomó la decisión de cerrar las plantas de A Coruña y Avilés después de varios avisos sobre su falta de viabilidad.

"Neste momento o escenario é distinto ao de outras veces, porque agora xa está encima da mesa o peche de A Coruña e Avilés", aseguró el alcalde de Cervo, Alfonso Villares a la salida del encuentro y subrayó la idea que se viene repitiendo en los últimos días de que las consecuencias para la comarca mariñana del cierre de esta industria serían devastadoras: "Os efectos na comarca serían moito máis profundos do que o poden ser en A Coruña ou Avilés porque eses son núcleos de poboación máis grandes con outras posibilidades, pero aquí non nos podemos permitir que iso pase".

Tanto Villares como el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, y el resto de regidores presentes en la reunión apelaron a la unidad de todos para buscar una solución satisfactoria a esta crisis. "A nosa forza radica na unión para concienciar ao Goberno de todo o que aporta Alcoa nesta comarca, que ten repercusión en todos os sectores", dijo Villares.

A pesar de que la influencia de Alcoa abarca toda la comarca, los más directamente implicados son los de Cervo y Xove, por eso sus regidores exigen al Gobierno central que ponga encima de la mesa de manera urgente una solución. "É o momento de que o Estado actúe para que a industria teña un precio da enerxía competitivo, porque por exemplo en Francia é un 20% máis barata", aseguró Salgueiro, que subrayó que el texto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos solo genera "máis incerteza". En este sentido, Villares expuso que el Gobierno puede sacar decretos urgentes para solucionar el problema de manera urgente, como está haciendo con los llamados ‘viernes sociales’ "e despois facer un marco enerxético estable máis a longo prazo".

En la reunión, los sindicatos les entregaron a los regidores las alegaciones que presentarán al estatuto electroinstensivo en forma de moción para que sea debatida en todos los plenos. Además, se adquirió el compromiso de mantener una reunión anual para ir conociendo la situación de la planta.

Con respecto a este encuentro, el presidente del comité de empresa, Xosé Paleo, aseguró que los alcaldes están concienciados con la problemática que atraviesa Alcoa: "Mostráronse preocupados porque son conscientes do que significa Alcoa para os seus concellos e que a fábrica xa deu o paso de pechar A Coruña e Avilés despois de dicir que non era viables, igual que está pasando agora aquí".

ALEGACIONES. El comité de empresa también mantuvo este viernes una reunión con la dirección, a la que asistieron a través de videoconferencia el presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé y el responsable de energía de la firma. "Non poñen enriba da mesa o peche, pero din que o estatuto non despexa o futuro e que non hai viabilidade", aseguró Paleo, que puntualizó que si se consigue igualar los precios de la energía a los de Francia y Alemania "entón entraríamos no xogo". "Eles manteñen que o estatuto se fixo para que se presenten alegacións e que esperan que o Goberno negocie o texto final", añadió.

Las alegaciones de la empresa y los sindicatos son similares. A las ya anunciadas de tomar medidas para conseguir un precio de la energía competitivo, Paleo añadió este viernes la creación de la figura del consumidor hiperelectrointensivo, para aquellas empresas con mucho gasto de energía como las electrolíticas, y la posibilidad de hacer unos contratos especiales fuera del pool eléctrico, es decir de las subastas diarias de energía, para el suministro con las nucleares y las hidroeléctricas, que son las que producen la energía más barata.

Además los sindicatos exigen un plan de viabilidad que contemple inversiones y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El comité también mantuvo este viernes un encuentro con Ciudadanos, en la primera reunión con un partido político para abordar la situación. La semana que viene será intensa con reuniones prácticamente a diario. El lunes una delegación del BNG encabezada por la portavoz nacional, Ana Pontón estará en San Cibrao y el martes lo hará el candidato del PP al Congreso, Jaime de Olano. El viernes el encuentro será con En Marea.