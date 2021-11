Los alcaldes de O Valadouro y Alfoz no ven viable la fusión sin un plan de desarrollo

Los alcaldes de O Valadouro, Edmundo Maseda, y de Alfoz, Jorge Val, siguen sin ver viable una fusión de sus dos municipios sin recibir ningún tipo de incentivo a cambio. Un incentivo al que Maseda pone nombre: un plan de desarrollo para los dos municipios. "Eu estou a favor de falar porque a idea das fusións é boa e é razoable aplicala en calquera sitio, pero iso si, é preciso que veña acompañada dun paquete de medidas que beneficien a ambos municipios", asegura Maseda.

Entre esas medidas el alcalde valadourense cita mejoras en educación y en la atención a los mayores, facilidades para que las empresas se asienten en los municipios, un polígono industrial o un planeamiento urbanístico que favorezca el desarrollo de los concellos. "De pouco serven as xuntanzas se os concellos non teñen vida", recalca Maseda.

Y es que ambos alcaldes socialistas sostienen que en las condiciones actuales una fusión les perjudicaría económicamente al restarles financiación. "Estivemos calculando e percibiríamos entre 300.000 e 400.000 euros menos ao ano e iso é algo nada sinxelo de explicar aos veciños", indica Maseda. "Cunha fusión os gastos serían os mesmos, pero o presuposto non aumentaría en nada porque a participación nos tributos das outras administracóns non ía aumentar", añade Val, que subraya que "mentres non haxa incentivos, a fusión non ten razón de ser". "O futuro probablemente sexan estas unións, pero deberíamos ter algúns beneficios como unha maior participación nos tributos uns anos ou ben prioridade nos plans de axudas, por exemplo porque de pouco serve a fusión se non hai un respaldo económico", indica Maseda que subraya que la unión de Alfoz y O Valadouro no les supondría beneficiarse de ser un concello de más de 5.000 habitantes porque no alcanzarían esa cifra de población.

Los dos regidores también coinciden en señalar que si la fusión viene impuesta desde arriba, "sen falar cos concellos e cos cidadáns", esa posible unión "non tería moito futuro".

Ambas administraciones locales admiten que ya colaboran en la prestación de algunos servicios. "Aqueles servizos e contratos que nos sae beneficioso facelos xuntos, xa os temos en conxunto, como o da dependencia ou o do lixo", explica Val, que subraya que cuando es necesario para abaratar costes son "un complemento un doutro». También solicitan ayudas juntos cuando esto les beneficia en las puntuaciones.

MOVIMIENTOS. De la fusión entre ambos municipios ya se empezó a hablar en 2012 de la mano del BNG, que presentó sendas mociones en ambos municipios, cuando los dos eran gobernados por el PP, para pedir estudios sobre la viabilidad de esta unión. Unas iniciativas que salieron adelante en los dos casos.

A los movimientos políticos impulsados por los nacionalistas, también se sumó un movimiento vecinal con la creación de la Plataforma Cidadá pola Fusión Alfoz-Valadouro en 2016. Sin embargo, de aquel colectivo en la actualidad ya no queda nada. "A plataforma deixou de funcionar", explica el que era uno de los portavoces de la misma, Iván Marrube, "pero ese sentimento de unión segue estando na sociedade, sobre todo entre a xente máis nova". "No val a vida xa se fai en común e non é debatible que o entorno xeográfico está unido, aínda que haxa quen defende a fusión e quen non", indica Marrube, que subraya que "un día van impoñer esta unión dende arriba e daquela haberá que acatala".