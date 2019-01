Los alcaldes trabadenses de la democracia

El 3 de abril de este año se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas municipales y por tal efeméride, la alcaldesa socialista de Trabada, Mayra García, quiso rendirle tributo a la labor realizada por los concejales de este periodo histórico, que parte de 1979. No pudo acudir a la cita por motivos de salud el exalcalde por Alianza Popular, Ramón Villapol, que sucedió en el cargo al ya fallecido maestro Celso Currás, que estuvo a su vez un total de 24 años como regidor –la última etapa del 79 al 1983–. Su hijo Ángel, quien a su vez fue también alcalde de Santiago de Compostela, acudió al encuentro, al que no faltó tampoco el exmunícipe popular, José Manuel Yanes Ginzo.

Entre el público, estaba un hermano de la exconcejala por el PSOE y maestra, María del Carmen Cigarrón, quien también había formado parte de la corporación de 1979 a 1983.

"Pouco ten que ver o noso pobo actual co de hai 40 anos e para iso, a democracia foi decisiva", rubricó la alcaldesa, que aludió a los presentes considerando que bien pudiera ser "unha filla vosa dentro da política. Recollo todo o amor e cariño que cada un de vós demostrástedes cos nosos veciños e tento plasmar no meu traballo o exemplo que cada un de vos supoñedes para min", confesó.

Atribuyó a las políticas de proximidad y a las del bienestar gran parte de la transformación de Trabada y todos coincidieron en señalar que "os orzamentos que se manexaban daquela eran moito menores que os de hoxe; antes gran parte do traballo era veciñal, altruista e colaborativo".

García recordó cuando en lugar de los servicios sociales "había a beneficiencia municipal, onde se aprobaba o padrón de veciños legalmente pobres aos que o Concello lles pagaba as menciñas e tamén os tempos nos que as intervencións cirúrxicas facíanse no Hospital da Deputación".

La alcaldesa recordó a los que finaron y formaban parte del homenaje: "Celso Currás, Ramón Gallo, Maricarmen Cigarrán, Vicente Fernández, Mario Gallo, Virgilio Díaz, Antonio Murias, José María Rodil e Edelmiro López".

Este encuentro "supera aos partidos políticos, ten que ver coa xente que loitou, ten que ver co progreso do noso pobo", matizó Mayra García. Fue un acto que evidencia su intención de "lograr unha Trabada unida e solidaria".

Tras cuatro años en la oposición y casi otros tantos en la alcaldía, García, que nació en 1988, se considera "filla da democracia" y quiso agradecer también la labor de los trabajadores del Concello.

Ginzo, diputado provincial que está a punto de jubilarse, agradeció la labor de sus colegas en años incluso más difíciles que los actuales. Sus 24 años como alcalde sirvieron entre otros logros para llevar a cabo las concentraciones de montes por las que Trabada es pionera en el ámbito forestal. Con Celso Currás se llevó a cabo la primera concentración pública de tierras de la provincia en Vilarbetote. Villapol mantuvo una red viaria aún sin asfaltar y con Ginzo, además de mejorar la carretera a Lourenzá, se hicieron otras, como la que va a San Tirso o la que se dirige a Barreiros, además de dotar de saneamiento las parroquias y de mejorar las instalaciones eléctricas del municipio.