Los alcaldes mariñanos no ven útil la app de acceso a las playas que propone la Xunta

La app que la Xunta pondrá a disposición de los concellos para organizar el acceso y la estancia en las playas será solo de uso orientativo y no será obligatoria su utilización. Es decir, fuentes del Gobierno autonómico explicaron que se adherirán a ella solo los que la consideren útil en función de las características de su territorio y sus posibilidades a nivel de infraestructuras.

Desde el Gobierno gallego indicaron que lo que buscan sobre todo es crear "un instrumento organizativo pero a nivel individual, no que as persoas que queiran ir a certo areal saiban se poden ou non acudir a el e que, no caso de que non, teña un efecto disuasorio porque ese día a praia pode estar saturada ou polo que sexa".

Por eso dicen que, en realidad, "ao que máis se apela é á responsabilidade individual de cada quen para saber que non pode ir a unha praia porque ten o cupo completo" y subrayan que "en ningún momento queremos invadir competencias dos concellos" y, también importante, destacan que "esto non ten ningún afán de control estrito nin sancionador", algo que se cuestionó este martes.

ALCALDES. Pero la acogida de la propuesta de la Xunta no fue buena en general entre los alcaldes de concellos costeros de la provincia. Los regidores de Ribadeo y Barreiros, ambos del BNG, Fernando Suárez y Ana Ermida respectivamente, coincidían en que esa app se trata de "un elemento que non está pensado para as praias de aquí, onde a marea sube e baixa e quedamos sen praia cando está alta". Ermida dice que "para empezar, os aforos son distintos en función de cada hora" y reseñó que "no noso caso non hai accesos ás praias. Barreiros é un acceso continuo desde Lóngara ata Altar" y coincidía con Suárez Barcia en que "é un algo incontrolable". Además entienden que se crea "unha fenda social porque hai xente que non ten facilidade para usar unha ferramenta así".

Algo parecido comentó el socialista Fran Cajoto en Foz, quien indicó que "nós temos máis de vinte accesos ás praias, na práctica eso implicaría ter a máis de corenta persoas só para controlar os accesos e á xente que está na praia. Eso é totalmente inviable". Cajoto calificó la propuesta como "un absoluto disparate organizativo".

Desde Cervo el popular Alfonso Villares calificó como "unha anécdota nada máis" la propuesta de la app de la Xunta porque indicó que el problema de fondo está "publicado no Boe, que nos descarga aos concellos a responsabilidade de vixiar o aforo das praias e non temos capacidade para facer iso. Van ter que darlle unha volta".

La alcaldesa de Viveiro, la socialista María Loureiro, no se muestra partidaria de esta aplicación al entender que no tienen problemas de masificación, a lo que suma la dificultad tecnológica de algunas personas para reservar plaza: "Ni lo vemos ni tenemos medios para vigilar las entradas".

Su colega burelés, Alfredo Llano, cree que es "imposible regular todas as casuísticas da xente que vai á praia e nós non temos medios para controlar todos os accesos. Eso ten que pasar por concienciación social e tamén hai que esperar a ver cal é o comportamento do virus de aquí a xullo". Además, no ve a todo el mundo en igualdad de condiciones para manejar una app.

En O Vicedo el popular Jesús Novo está de acuerdo en que "ten que haber unha seguridade" y en que se controle de alguna manera el aforo, por lo que estudiará la conveniencia de solicitar esta aplicación.

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, entiende que la app es para playas "con moita afluencia de xente" y no ve necesario acogerse en el caso de su municipio.

SANXENXO. En Sanxenxo el alcalde se desmarcó también de esta app de la Xunta y apuntó que en su caso vigilarán el aforo de las playas utilizando drones