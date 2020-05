Los alcaldes mariñanos quieren saber el personal disponible para las playas

La gestión de las playas el próximo verano tuvo un amago de adelanto esta semana cuando la Xunta lanzó una opción, luego descartada, de controlar sus accesos a través de una aplicación de móvil que diese cita previa y horario de uso a los bañistas.

Abortada esa opción, algunos alcaldes mariñanos se mostraron molestos por esta propuesta del Gobierno gallego ya que consideran que fue solo un movimiento de cara a la galería que oculta los auténticos problemas en la gestión de los arenales y que le exigen que atienda lo antes posible. En el caso de A Mariña fueron los alcaldes de Ribadeo, Barreiros, Foz y Burela los más incisivos y los cuatro coincidieron en una cuestión que entienden que es básica: la dotación de socorristas.

En Barreiros, el concello con más kilómetros de playa de la provincia, su alcaldesa, Ana Ermida, se muestra molesta porque "despois de todo o que se está decindo e de todos os anuncios que se están a facer, resulta que os concellos estamos exactamente na mesma situación que antes da pandemia, é dicir, temos os mesmos recursos, nin un euro máis". Fernando Suárez, el regidor ribadense, lo escenifica de forma gráfica indicando que "agora mesmo estamos escuálidos".

El socialista Francisco Cajoto, de Foz, también quiere que se aclare la cuestión de los socorristas "porque a día de hoxe non sabemos nada do que imos ter, e eso é algo fundamental para os concellos".

Suárez Barcia se pregunta "se poderemos contar con persoal a maiores para labores de limpeza, por exemplo dos baños, porque pode ser un gasto importante"

Ana Ermida explica que en los últimos años ya fueron viendo cómo disminuía la aportación autonómica para dotar de socorristas y otro personal a las playas y se teme que este año pueda ser peor. Su vecino Suárez Barcia lo ve del mismo modo y recuerda que ya en años anteriores solicitó mucho más apoyo "e menos anuncios por parte da Xunta", que indica que "falan moito para despois non plasmar en inversións reais" las necesidades que se les plantean a ese nivel.

Cajoto recuerda que su municipio es otro de los que tradicionalmente acapara gran cantidad de afluencia en sus arenales y se queja de que "seguimos con recursos moi xustos e sen saber nada da Xunta".

OTROS SERVICIOS. Pero al margen de los socorristas, los concellos suelen contar con otro personal que se encarga de la atención de los usuarios de las playas. Se trata del personal sanitario. Todo ello supone un gasto enorme para las arcas municipales.

Por eso los alcaldes mariñanos se muestran inquietos ante la actitud de la Xunta pero también de otras administraciones. Ana Ermida apunta que al margen de que el Gobierno gallego no hizo nuevas aportaciones "tampouco as hai, realmente, nin da Deputación nin do Goberno do Estado".

