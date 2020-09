Los alcaldes de los dos municipios mariñanos sobre los que asienta el complejo industrial de Alcoa San Cibrao, Cervo y Xove, reconocen que no existe un "plan B" para mantener la actividad económica de la comarca si finalmente se cierra la planta de aluminio primario y se quedan en la calle "unos mil trabajadores", entre empleados de plantilla y de las empresas auxiliares.

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, reconoce abiertamente que ese complejo industrial "ha significado tanto durante los últimos cuarenta años" para la economía local que no existe "ninguna alternativa posible" capaz de paliar el impacto de un posible cierre. "Estamos hablando de esos mil puestos de trabajo", dijo el alcalde, pero también de todos los empleos indirectos que crea en la comarca la propia actividad de la fábrica en "el comercio, en la hostelería o en el sector del transporte".

El alcalde de Cervo pide al Gobierno que "tome las riendas" porque si Alcoa cierra "sería la muerte de la comarca"



"No hay plan B. Hay que luchar para que no se paren las cubas, para que la empresa no cierre. Está en juego el futuro de la fábrica, pero también de A Mariña", añadió Demetrio Salgueiro.

Llegados a este punto, considera que "la única alternativa", dada la postura de la empresa propietaria, es la "intervención" pública de la planta por parte del Estado.

El alcalde de Xove estima "entre 40 y 50 millones" la diferencia entre lo que pide Alcoa y lo que ofrece Liberty

"No queremos perder la esperanza", dijo el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, "espero que exista una posibilidad, aunque la sensación que da es que esto no se va arreglar".

Ante un eventual cierre de la planta, Villares asegura que es "un escenario" que ni siquiera se plantea, porque sería "una auténtica catástrofe económica y social" para toda la comarca. "Es el principal medio de vida", añadió el regidor local, "por lo que prefiero mantener la esperanza" y confiar en que sea posible "una intervención temporal" de la factoría por parte del Estado, que permita mantener las cubas activas y la fábrica en producción.