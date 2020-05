Los alcaldes mariñanos descartan parcelar las playas como en Sanxenxo

Parcelar las playas como hará el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, es una fórmula para mantener la distancia de seguridad en los arenales durante el verano, pero no es la opción que vayan a tomar los alcaldes mariñanos. Casi todos los consultados por este diario oponen una circunstancia común: en las playas lucenses la incidencia de la marea es muy importante y en ocasiones cubre la arena por completo, con lo que sería necesario quitar y poner a diario las parcelas.

Pero además añaden otras cuestiones a nivel administrativo. El alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares, comenta que "polo de agora, nós imos agardar a que haxa unha regulamentación xeral clara porque é moi cedo e non se sabe nin como evolucionará todo esto nin como será, así que non imos tomar ningunha decisión precipitada que logo teñamos que correxir".

La alcaldesa de Barreiros, la nacionalista Ana Ermida, dice que por el momento no tienen nada previsto con respecto a las playas y aunque es algo que se plantearán y de forma tajante "porque para nós vai ser moi importante", matiza que "a nós non se nos dan características previas para poder facer algo coma o de Sanxenxo".

Y a ello añade que "en realidade, nin sequera sei como se poderá levar algo así á práctica no día a día. Eu véxolle moitas dúbidas. Non sei o que faremos pero esa opción non me convence".

El alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto, también muestra muchas dudas al respecto porque, como su colega cervense, cree que "haberá que ver primeiro que é o que marcan dende o Goberno central". Pero de todas formas su apuesta ya parece tenerla más o menos clara: "Na Rapadoira, por exemplo, que vai moitísima xente, o que penso que imos facer, aínda que logo se matice, será mellorar a información con nova cartelería e que sexa moi clara. Tamén queremos que os socorristas advirtan á xente dalgunha circunstancia", algo que también comparte su vecino de Burela, Alfredo Llano, quien dice que mejorará la información en las playas y espera que haya colaboración para mantener las distancias.