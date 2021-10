El alcalde de O Valadouro logra tener sueldo, al haberlo pedido él mismo al pleno

El alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, tendrá por fin el sueldo que había pactado con el BNG, al haberlo solicitado él mismo y aprobarlo el pleno, esta vez con los votos favorables del PP y la concejala socialista Fina Geada, que se desmarcó de los acuerdos con los nacionalistas y salió del gobierno municipal.

El pleno se celebró a última hora de este viernes y, según informa el BNG, la dedicación exclusiva para la alcaldía ha salido adelante por el cambio de propuesta, algo que el portavoz nacionalista, Eduardo Chao, considera que muestra la conducta "pouco seria da concelleira díscola que vota co PP" y la "esperpéntica" argumentación de la oposición: "Se a situación que se dera no pleno do 1 de outubro era esperpéntica, no pleno de onte ese támdem doblou o esperpendo cos seus simples e cínicos argumentos, máis propios de persoas enrabietadas nunha pataleta ca de persoas que representan ao pobo do Valadouro, porque non é de recibo que voten en contra de propostas simplesmente porque as presente o BNG".

Y recuerda que tanto él como su compañero Eliseo Teijeiro renunciaron también a las dedicaciones parciales, y trabajarán igual por O Valadouro sin recibir ningún tipo de salario del Concello.