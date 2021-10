El alcalde de O Valadouro sigue sin sueldo al volver a rechazarlo el pleno

El alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, continúa sin sueldo después de más de dos años en la alcaldía. La falta de acuerdo con el BNG para repetir el bipartito tras las elecciones de 2019 le impidió cobrar por su cargo y formalizar un acuerdo de gobierno con los ediles nacionalistas hace unos meses le costó la salida de su equipo de la hasta entonces concejala de cultura, Fina Geada, cuyo voto en contra de apoyar los sueldos propuestos en el pleno de principios de septiembre para Maseda y los dos ediles del BNG lo dejó de nuevo sin remuneración. En el pleno extraordinario celebrado el viernes a última hora, los nacionalistas presentaron una propuesta con una dedicación exclusiva de 20.000 euros netos para el regidor, pero una vez más fue rechazada por el pleno con los votos en contra del PP, Fina Geada y Udival.

Sin embargo, en esta ocasión parece que el sueldo para la alcaldía está más fácil de alcanzar porque tanto los populares como Geada ya avanzaron que lo apoyarán si la propuesta llega de la alcaldía y no del BNG.

La exedil socialista indicó en la sesión de ayer que está de acuerdo con la dedicación exclusiva para el alcalde, "pero quen deben presentar a proposta debe ser a alcaldía e non o BNG". Además puntualizó que esa propuesta debería recoger, a su juicio, la retribución bruta y no la neta. En la misma línea se pronunció el portavoz del PP, José Manuel Lamela, que mostró su desacuerdo con que fuera el BNG el autor de la propuesta: "Non estamos en contra do soldo do alcalde, pero que sexa o BNG quen presenta a proposta é de risa e non imos votar a favor. Se é vostede quen a presenta (dijo dirigiéndose a Maseda), non haberá ningún problema porque un alcalde ten que cobrar".

Quien no movió su postura fue la edil de Udival, María José Fernández, que insistió en su voto en contra y criticó que volviera a llevarse a pleno el tema después de ser abordado ya a principios de septiembre.

El concejal del BNG y primer teniente de alcalde, Eduardo Chao, que se encargó de defender la propuesta, acusó a la oposición de "buscarlle tres pés ao gato". En su iniciativa, los nacionalistas proponían la dedicación exclusiva para el regidor y renunciaban a sus dos dedicaciones parciales, que suponían 8.000 euros cada una. También establecían el sueldo neto de 20.000 euros para Maseda en 14 pagas y que las retribuciones se efectuaran para lo que queda de año con la parte proporcional de la extra correspondiente a diciembre.

Por lo demás, el resto de la sesión plenaria transcurrió sin mayores debates alcanzando la unanimidad en todos los temas presentados, la mayoría de trámite. En la sesión se aprobaron los festivos locales para el 2022, que volverán a ser el Martes de Carnaval y el 9 de septiembre.

Todos los grupos dieron su respaldo la moción de apoyo a los trabajadores de la fábrica de Vestas de Viveiro, que acudieron al pleno para explicar su situación y les agradecieron su apoyo.

La Xunta reubicará una parada del autobús escolar

Un día después de la protesta pública de un grupo de padres de O Valadouro solicitando el reajuste de algunas paradas del autobús escolar de los alumnos que asisten al IESAlfoz-Valadouro, la Xunta anunció que reubicará la parada de la Avenida de Viveiro. El delegado territorial en Lugo, Javier Arias, explicó que una vez analizada la situación "viuse que o cambio concreto desta parada é viable e por iso a Xunta xa iniciou hai días o expediente de modificación da oferta do contrato de transporte para incluíla". Los padres aseguran que seguirán trabajando por el resto de reajustes que piden.

Reunión anual

El alcalde, Edmundo Maseda, indicó en este sentido que sería necesario hacer una reunión al principio de cada curso escolar para "abordar as rutas e as paradas porque nunha zona rural, como é o noso caso, sempre é preciso facer axustes".