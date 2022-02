El alcalde de O Valadouro, el socialista Edmundo Maseda, se quedó este miércoles solo en la corporación en una defensa abierta de la construcción de la central hidroeléctrica reversible Xistral. Todos los grupos menos el PSOE se negaron a apoyarla basándose en diferentes posturas aunque el BNG y Udival hicieron hincapié en que es necesario tener un proyecto más claro porque el anteproyecto que hay en la actualidad, y en esto coincidieron todos, ni es definitivo ni es nada claro.

Maseda se pronunció de nuevo sobre este tema en un pleno extraordinario en el que arrancó ganándose las quejas de todos al anunciar que este mismo miércoles acabó el plazo de consultas, con lo que el Concello ya no podrá aportar nada hasta que avance la tramitación. Repitió que el Concello se pronunciará sobre el proyecto cuando sea definitivo.

El portavoz del PP, José Manuel Lamela, lo dijo con toda claridad: "Estamos en contra desta obra. Non temos información para pronunciarnos doutra forma" y cree que incluso es posible que la empresa Atalaya Generación "faga isto para revendelo todo despois", algo a lo que el alcalde indicó que "si, é posible".

EL REFERÉNDUM. El portavoz del BNG, Eduardo Chao, insistió en su idea del referéndum. Se aclaró ese concepto y se dejó en consulta popular, pero Maseda en ningún momento comulgó con la idea y la dejó correr. No está dispuesto a convocarla.

Chao también dijo no poder apoyar el proyecto tal y como está porque "cremos que ten demasiado impacto tanto na zona de Recaré como na de Vilacampa". Censuró que "non se saiba nada dos empregos nin de canto deixará no Concello", además de dudar de sus beneficios a largo plazo.

El alcalde se querellará contra quien diga que se lucra con la obra

MALTRATO. La portavoz de Udival, María José Fernández, se mostró bastante dura con el proyecto y con el alcalde. Del primero dijo que "é totalmente imposible descifralo nin sacar ningunha conclusión". Aseguró que está redactado en unos términos demasiado vagos, con la planimetría totalmente desajustada de forma que es imposible interpretar la afección de la central y sus distintos elementos. Al alcalde le acusó de no haber contratado una empresa para aclarar esto y dijo que "este asunto foi mal plantexado desde o principio" y que como consecuencia de ello "xerouse un nerviosismo e ansiedade nos veciños que foron innecesarios".

A Edmundo Maseda le dijo claramente que "non tratou ben á xente na reunión de onte (por el martes)" y le pidió que "escoite á xente". También dijo que no se crean empleos y es muy posible que se deprecien muchas propiedades a las que no se va a indemnizar, al no verse directamente afectadas por la central.

QUERELLA. El alcalde de O Valadouro aseguró que se querellará contra cualquier persona que asegure que se lucra con la construcción de la central, algo que dijo haber escuchado ya pero que no tolerará más. Edmundo Maseda se mostró contundente al afirmar que "eu son fillo dun pobre pero sei quen son. Eu vou saír de aquí igual que entrei, cos cartos por diante porque non gardo nada no peto". Dijo claramente que si alguien le acusa de esto "verémonos nos tribunais".

Nuevos posicionamientos en Alfoz

Jacobo Geada (PP): "O proxecto é un atentado medioambiental e alegaremos aliñándonos coa veciñanza"



El grupo municipal del PP de Alfoz anunció que alegará al proyecto de la central hidroeléctrica, contra el que ya claramente se posiciona en contra, y anuncia que se alineará con las preocupaciones vecinales para que el proyecto "non prexudique ao desenvolvemento do municipio".



Su primera alegación se dirigirá a que el proyecto garantice la seguridad de las viviendas del núcleo de Lagoa "que se verían afectadas pola instalación". En materia laboral añaden que "non se garantirán os postos de traballo que se pretenden crear, pois a xente non sabe que vai pasar coas súas terras e coa actividade que desenvolven nelas". Además, el portavoz del PP alfocense, Jacobo Geada, calificó la central de "un atentado medioambiental".

Eliseo Lorenzo (VIA): "O alcalde de Alfoz adopta unha postura de pasividade que non se pode permitir"



La formación Veciños Independentes de Alfoz (VIA) se mostró muy crítica con la actitud del alcalde, el socialista Jorge Val, con este asunto, pues consideran que lo está abordando con cierta pasividad "que non se pode permitir".



Su concejal Eliseo Lorenzo asegura que esa central no es "unha empresa máis» sino que «nos afectará a todos" y por eso es preciso que el Concello "como institución mais próxima, estea ao lado dos veciños e defenda os seus dereitos e intereses". Por eso consideran que "non se poden permitir afirmacións como que o Concello non pode facer nada" porque, dicen, "o Concello ten moito que facer, empezando por defender os dereitos dos veciños e informar con rigor".

La plataforma vecinal convoca para este viernes su propia reunión informativa en el pabellón de Alfoz

La plataforma vecinal creada para oponerse a esta central se sintió defraudada por las explicaciones que ofreció Edmundo Maseda en la asamblea vecinal del martes y por eso convocó una que ofrecerán ellos este viernes a partir de las ocho y media de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Alfoz.

La explicación que ofrecen para esta convocatoria es que Edmundo Maseda "non foi quen de aclarar as dúbidas sobre o anteproxecto e a súa tramitación, que era basicamente ao que acudíamos alí, pero si a falar doutras moitas cousas para non abordar o importante".

Además, desde la plataforma vecinal insisten en que "o Concello, se quere, si que algo pode facer, aínda que Maseda diga o contrario".

UNESCO. El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-SSLL) avanzó que demandará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a la Diputación, que soliciten la intervención del Consejo Científico, un órgano asesor de la Unesco dependiente del organismo autónomo Parques Nacionales, que a su vez es una entidad responsable de asegurar el correcto funcionamiento de la red de biorreservas. Quieren que dicho organismo haga "un informe detallado ao respecto dos impactos que implicaría a macrocentral".