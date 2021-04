El alcalde de O Valadouro asegura que el plan de tráfico aún admite cambios

El alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, reconoció en el pleno del lunes que el plan de tráfico que se está ejecutando en Ferreira aun admite cambios. "Estamos a tempo de facer calquera mellora porque as obras aínda están en marcha e calquera suxerencia nos parece boa sempre que os veciños tamén estean de acordo", aseguró frente a las críticas de la oposición que le afeó la falta de consenso sobre un documento que está generando mucha controversia con posturas a favor y en contra entre los vecinos. El debate de la moción de urgencia presentada por Udival al pleno fue la que dio pie a un arduo debate sobre este plan que Maseda defiende que servirá para dar mayor fluidez al tráfico de la villa, pero al que la oposición le encuentra muchas lagunas y consideran un gasto innecesario.

En el caso de la edil de Udival, María José Fernández, esta defendió que es necesario revisar la señalización vertical y eliminarla en las zonas donde exista duplicidad con la horizontal y además subrayó que tantas señales "representan un perigo" y que ya se produjeron varios accidentes. También solicitó que se no se limite el tiempo para aparcar y que no se prohíba aparcar desde los viernes por la mañana en las calles donde se instala el mercado de los sábados. Además propuso que la circulación en Andrés López Palmeiro sea por el carril izquierdo. Todas estas propuestas fueron rechazadas por el alcalde porque considera que "non son razonables" y matizó que el aparcamiento no se limita a excepción de en las zonas de carga y descarga, donde es de 20 minutos hasta las ocho de la tarde. También negó que se prohíba aparcar los viernes. Los otros tres grupos de la oposición si apoyaron esta moción.

Una de las críticas es la excesiva señalización vertical, que según aseguran está provocando numerosos accidentes

El portavoz popular, José Manuel Lamela, puso además encima de la mesa dos propuestas. Por un lado hacer una rotonda en el cruce de la carretera de Santa Cruz con la Avenida da Veiga. En este sentido, el alcalde aclaró que ya habían identificado ese punto como conflictivo y que buscarán una solución: "Non sei si é posible que sexa unha rotonda ou outra actuación". Lamela también planteó hacer de doble sentido un tramo de la calle Triana para evitar que los vecinos del barrio tengan que dar la vuelta por la Avenida da Veiga para ir a la plaza. A este respecto el alcalde dijo que es una idea con la que trabaja el gobierno local, "pero antes é preciso remodelar a praza para poder situar as terrazas dos locais de hostalaría no Cantón porque senón non hai espazo suficiente para o paso de coches, pero será algo que se fará". Lamela le afeó que no tuviera esto en cuenta y que prime una terraza a los intereses vecinales.

Desde el BNG, su portavoz, Eduardo Chao, insistió en que el gasto de 50.000 euros para este plan es "superfluo porque non vai mellorar en nada". Chao se mostró de acuerdo con las premisas de la moción de Udival y subrayó que la señalización vertical es excesiva "porque xa van catro ou cinco accidentes e vai ter que estar poñendo sinais a diario"