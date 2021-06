El alcalde de Riotorto cortó el agua al edil del PSOE al captarla "de xeito ilegal"

El alcalde de Riotorto, el popular Clemente Iglesias, asegura que el corte de agua que denuncia el concejal del PSOE, José García, se ordenó porque "leva oito anos captando auga da traída municipal de xeito ilegal". En este sentido, precisa que pese a que recibe agua de dicha traída, cuando los operarios municipales van a comprobar el contador "sempre está a cero, co que é certo o que di el de que sempre paga. Paga sempre o mínimo porque ten o contador a cero".

Iglesias asegura que su actuación fue "totalmente legal" y recuerda que dio audiencia a García para defenderse y le instó a reparar el contador para que "reflicta o consumo real que ten, pero non fixo nada", y añade que durante este proceso hubo actuaciones similares con otros militantes socialistas "que si solucionaron a súa situación, pero el non o fixo". "Non pode ser que alguén se ampare na súa condición de concelleiro para utilizar un servizo coma o da auga sen pagar por el, porque precisamente por iso mesmo el debería ser o que dea exemplo", subrayó el regidor.

En este sentido, Iglesias indica además que el portavoz socialista tiene el contador "nunha zona na que non podería estar, porque está totalmente dentro da propiedade e temos que entrar nela para miralo, algo que non está ben porque non é de recibo entrar en propiedades privadas para ver o contador" y añade que esta ubicación también es algo que García debe subsanar.

Iglesias se muestra totalmente convencido de que su actuación fue "correcta e legal" y dice que si el edil socialista "ten alguna dúbida, pode levarnos ao xulgado sen ningún problema, eu teño a conciencia tranquila porque sei que todo está feito correctamente, así que pode facelo cando queira".

Y precisamente eso, llevarlo ante la Justicia, es lo que ya anunció el socialista que haría. "Iremos ao Contencioso Administrativo porque xa fixemos alegacións ante o Concello que se desestimaron", aseguró.

García sigue insistiendo en que la actuación del alcalde se debe a una "persecución política" que acumula años de desavenencias que se agravarían, según el socialista, cuando este denunció que Iglesias contrató a su mujer para trabajar en el consistorio.