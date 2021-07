El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, remitió este lunes un escrito al Servizo de Conservación da Natureza de la Xunta para que tome las medidas que considere oportunas con el fin de evitar que los visitantes a la playa de As Catedrais realicen figuras amontonando piedras del arenal.

"Esta pasada fin de semana tivemos constancia de que unha problemática que criamos desaparecida nas nosas praias se volvía a dar, concretamente no areal de As Catedrais", explica el regidor en su escrito, "volvemos detectar que visitantes deste espazo natural protexido, cuxo acceso está a ser controlado pola Xunta de Galicia nesta tempada estival, realizan figuras mediante o amoreamento de pedras existentes no lugar". "Fai anos conseguírase poñer fin a este comportamento pero, polo que parece, de novo é necesario tomar medidas ao respecto", añade.

En este sentido, el regidor avanzó que les pedirán a los socorristas que vigilan el arenal que, "na medida do posible" les trasladen a los usuarios de este espacio la prohibición de llevar a cabo esta práctica.

"Non obstante", dijo, "isto non forma parte do seu cometido, debendo estar máis pendentes doutros comportamentos máis relacionados coa seguridade das persoas".

Por ello, se dirige al Servizo de Conservación da Natureza para que implemente las medidas necesarias para corregir esta problemática, "a través dos seus axentes medioambientais, carteis ou información do persoal regulador do acceso á praia".