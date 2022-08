El alcalde de Ribadeo no quiere una Xira que se descontrole

El próximo domingo será el primero de agosto y, por lo tanto, día marcado en rojo en el calendario en Ribadeo: es la Xira a Santa Cruz. Organiza la asociación Amigos da Gaita con apoyo con el Concello y a pocos días el alcalde ribadense, Fernando Suárez, ha emitido un bando con diferentes condiciones a cumplir durante el desarrollo de la romería en el monte ribadense que, en conjunto, lo que busca es preservar el entorno pero también quiere evitar comportamientos exaltados.

Porque el regidor reconoce estar "preocupado" porque en las últimas ediciones que se celebraron "houbo unha falla dese civismo e viuse que no monte quedaron alí abandoados moitos obxectos parecendo aquilo un auténtico vertedoiro".

Así que ahora, tras dos años complicados por la pandemia, dice confiar en que la Xira regrese con toda la fuerza que tuvo en años anteriores porque reconoce que es "unha data sinalada para os veciños e veciñas de Ribadeo e para os seus visitantes", pero añade inmediatamente que "de ningún xeito queremos que os malos comportamentos acaben coa orixe desta romaría, propósito e significado desta festa, podendo incluso chegar o momento de que xa non teña razón de ser".

Una de las cuestiones en las que entra a fondo es en la instalación de recintos cerrados con plásticos en el monte, algo que este año estará estrictamente prohibido "porque non fan máis que illar á xente". También se prohibirán "toda clase de mobles como sofás e colchóns, entre outros obxectos non acordes, resultando todo isto unha mala imaxe para a festa, co serio agravante de que practicamente nada se recolle ao finalizar a romaría".

Tampoco se podrán realizar cierres de recintos con plásticos "ou calquer outro material non acorde co entorno, e dispoñer mobles ou calquera outro material que non vaia co entorno" y avisa que los romeros deben de tener en cuenta estas normas porque "o incumprimento considerarase como disposición de residuos nun lugar non autorizado, coa consecuente posibilidade de incoación de expediente sancionador para os responsables" de dichos recintos.

"Non queremos que se perda a esencia da Xira", dice el regidor

No obstante, en el bando se matiza que sí que está permitido reservar zonas previamente, aunque tendrá que hacerse de forma "tradicional e respectuosa co entorno", citando expresamente la colocación de cuerdas o pequeñas cintas plásticas.

Los asistentes también podrán utilizar toldos o parasoles para protegerse del sol o la lluvia pero, recalca, "sempre que non supoñan o illamento dun espazo". También se pueden llevar a la romería los objetos directamente relacionados con la fiesta, "coa consecuente obriga de recoller todo ao abandonar o lugar. E por suposto, permítese gozar dunha romaría en familia e cos amigos e veciños, da música e baile tradicional galego, co fin de non perder a esencia da Xira".