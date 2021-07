El alcalde de Ribadeo, positivo por covid

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, anunció que se encuentra guardando cuarentena tras haber dado positivo en covid-19. Asegura que no tiene ningún tipo de problema y que va a continuar trabajando desde casa "para manter a coordinación co resto do equipo de goberno, a fin de seguir co normal funcionamento do Concello”.

El regidor ribadense sí indica que se hizo una PCR porque notó "algúns síntomas" propios de esta enfermedad a pesar de tener ya la pauta de vacunación completa.

Y como recuerda que "nin a vacina evita que nos poidamos contaxiar", por eso se someterá "a un illamento na miña casa durante os días que se me indiquen".