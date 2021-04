El alcalde de Ribadeo pide extremar las precauciones al subir los contagios en el concello

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, invita a extremar las precauciones ante el incremento de casos positivos por covid-19 en el municipio, que ya suman 12 personas. El regidor advierte de que "se a situación segue a medrar nos vindeiros días é posible que as autoridades santiarias cambien a categoría de seguridade sanitaria na que Ribadeo leva unha boa temporada. Isto suporá irremediablemente unha limitación das capacidades dos negocios, das tendas, bares e restaurantes, etc".

El Concello comunica también que por parte del Servizo Galego de Saúde están realizando más pruebas a contactos de los positivos para comprobar su estado. Por esta razón, hace un llamamiento a la población del municipio y del entorno para que cuide al máximo sus comportamiento individuales y colectivos.

"Non se trata de que as forzas de seguridade fagan o seu traballo, que o fan, senón de que actuemos todos e todas con responsabilidade no uso da máscara, nos aforos máximos tanto en locais públicos coma en domicilios privados e respectemos as normas ditadas para que a cousa non vaia a máis", subraya.

El alcalde indica que el final del túnel está ya "a tiro de pedra, pero non vaia ser que antes de chegar a el teñamos que pasar por outra xeira de confinamento".

El dato de Ribadeo es acumulado de los últimos 14 días, frente a los 11 positivos de Barreiros, que es el otro concello de la comarca mariñana que le sigue en incidencia. El resto de los que tienen algún caso están entre 1 y 9. Trabada está en un nivel mayor de restricciones, debido a su menor población.