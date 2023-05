El alcalde sostiene que Ribadeo es un lugar tranquilo pese a las últimas peleas

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, sostiene que esta localidad es “un sitio tranquilo” y vaticina que “seguirá a selo no futuro”, en referencia directa a los últimos altercados vividos en la localidad en la noche del viernes al sábado, precedidos de otro anterior en el mismo lugar, la rúa Vilalba.

Fernando Suárez destacó que tanto Guardia Civil como Policía Local “fan o que poden cos medios que teñen” y subrayó la “boa coordinación” entre ambos cuerpos aunque no descarta que esta se revise para poder hacerlo aún mejor.

Sobre los horarios de cierre de los distintos locales de ocio, apuntó que “están avalados polas normativas autonómicas vixentes, e as propias forzas da autoridade acoden e denuncian os posibles excesos horarios, sempre que se dan”.

Y sobre los hechos concretos, indicó que bajo su punto de vista hay un componente que se escapa a cualquier posible control: “o comportamento íntimo e persoal do individuo con respecto á sociedade que o rodea. Ir berrando ás cinco da mañá pola rúa, romper un espello dun coche ou ter unha liorta a paus entre dous, moitas veces, influídos pola inxesta de alcol, é algo que nunca se puido evitar e sinto dicir que tampouco no futuro se poderá, por mais policía que se poida poñer na rúa, a non ser que convertarmos a nosa sociedade nunha especie de Gran Hermano, cousa que non é posible e tampouco desexable”.

Para Fernando Suárez “convén educar, convén dialogar e razoar con estas persoas, rapaciños ás máis das veces, para que avalíen as súas condutas e poidan canalizar as súas emocións e as súas tensións a través de saídas aceptables para a sociedade que todos compartimos. Entrementres, desde Ribadeo, como desde calquera outro lugar civilizado, habemos de tentar facer todo canto poidamos para mellorar esta situación”.