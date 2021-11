El alcalde de Ribadeo apuesta por mejorar el centro de salud en lugar de construir otro

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, remitió este viernes una carta al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la que le expone la idea de que hacer una inversión "ben planificada" en el actual centro de salud de la villa sería una "óptima solución" para mejorar las instalaciones sanitarias en el municipio. La Xunta anunció que haría otro edificio dentro de su plan de infraestructuras sanitarias de Atención Primaria, para lo que el Concello debe ceder una finca.

"A infraestrutura do edificio actual, como todo nesta vida, ten as súa vantaxes e os seus inconvintes", asegura el regidor en su misiva al conselleiro. Entre las ventajas del actual inmueble destaca su ubicación en el centro de la villa, "facilmente accesible a pé e en vehículo", y a 40 metros de un aparcamiento regulado con zona azul, "polo que é difícil que non haxa sitio preto para que os usuarios deixen os seus vehículos para iren ás consultas". En el lado de las deficiencias citó la necesidad de un nuevo diseño, "xa que ten amplos espazos baleiros ou mal aproveitados, ademais de adoecer de algo fundamental nestes tempos: accesos independientes ás consultas ao Punto de Atención Continuada (PAC)".

A pesar de la necesidad de reforma, Suárez Barcia defiende la valía del actual edificio y explica al conselleiro que actualmente el Concello no dispone de una parcela en suelo urbano con las características necesarias para construir otro edificio. "Con todo, isto non significa que non asumamos ese compromiso recíproco de estar á vosa disposición para cumprir coa vosa petición, sempre que sexa economicamente viable e tecnicamente posible". En este sentido, señala que el Plan Xeral marca varios polígonos urbanísticos, "que aínda que se atopan sen desenvolver polos seus propietarios por mor da situación económica, si que puideran ser obxecto de estudo pola Administración pública por ver se podemos impulsar o desenvolvemento dalgún deles". "Para ver todo isto con profundidade necesitamos que o voso persoal técnico poida visitar e avaliar, xunto cos técnicos municipais, aquelas parcelas que poidan cumprir a necesidades técnicas e de accesibilidade requeridas", y plantea mantener una reunión al respecto.

RECORTES. En la carta, Suárez Barcia insistió en sus demandas para que el centro médico local cuente con más personal para atender una población que va en aumento: "No centro de saúde ribadense hai menos profesionais agora que hai dez anos, quedando reducido nun 50% o cadro do persoal médico que pasou de seis a tres facultativos, os cales de xeito puntual son reforzados con outra profesional do PAC".

En este sentido también subrayó que no se da "a necesaria cobertura" de bajas, permisos o vacaciones de los profesionales, "o que xera un estrés moi grande tanto nos profesionais como na cidadanía, que se queixan, día si e día tamén, deste funcionamento en precario".

Vega considera "sorprendente" la actitud del alcalde

El portavoz del grupo municipal del PP de Ribadeo, Daniel Vega, considera "sorprendente que o alcalde poña paus nas rodas a un novo centro de saúde". "Non podo entender como un rexedor pon tantos poblemas para a mellora da sanidade pública do seu concello, especialmente cando só se lle ide a cesión dun terreo", dijo.



Terreno céntrico. Vega defiende que existe un terreno "céntrico e con boa conexión coa autovía" que está disponible para el nuevo edificio, que también contará con más servicios.