El alcalde de Foz acude a Ribadeo para pedir una entrevista con la conselleira de Política Social

Después de que el alcalde de Foz, Fran Cajoto, y la edil de Asuntos Sociais, Ana Rojo, se desplazaran a Santiago para hablar con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y no fueran recibidos, este viernes fueron a Ribadeo, donde la responsable autonómica tenía prevista una visita institucional, para hablar con ella.

"A conselleira sácase fotos en concellos veciños, pero non se digna a reunirse co Concello de Foz", dijo el regidor, que insistió en que "o único que pedimos é unha data para a reunión solicitada e a única contestación que obtivemos é que ela non leva a súa propia axenda".

"Estamos a falar de máis de 700.000 euros anuais que entre Servizo de Axuda no Fogar (SAF) e residencia adebeda a consellería a Foz", aseguró. "Quedamos sós pelexando polos intereses de Foz", añadió, "pero imos seguir facéndoo, con convicción, determinación e responsabilidade cos nosos veciños".

El BNG y el PP tiran el contrato de la concesión de la residencia de Foz

En este sentido, desde la Consellería de Política Social matizaron que durante la breve conversación que mantuvo la conselleira con el alcalde le explicó que la residencia es "responsabilidad municipal". "Que la residencia pase a la Xunta implicaría, siguiendo la normativa estatal, que dejaría a vecinos de Foz fuera porque los usuarios entran a través de una lista pública". Además subrayaron que la Xunta ya colabora en una doble vertiente: con la cesión de edificio y con prestaciones económicas a los usuarios que lo necesitan.

Otro revés para el alcalde en el último pleno

Esta situación se dio justo al día siguiente de un nuevo revés para el regidor, que no consiguió en el pleno del jueves sacar adelante la propuesta de adjudicación de la residencia al no tener apoyos para ella y votar el BNG y el PP a favor de la enmienda presentada por los nacionalistas.

A este respecto, Cajoto indicó que se notificará el acuerdo plenario a las partes interesadas y que continuará el procedimiento y se mostró crítico con lo que llamó "coalición entre PP e BNG", además de subrayar que ninguno de los dos grupos consultó los informes jurídicos de los técnicos municipales. "Nós si, e eran desfavorables".

Al pleno del jueves también se refirió el portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Fran Fanego, defendiendo su enmienda para renunciar al contrato de la concesión del servicio. "Era o que procedía porque xa estabamos avisados por Secretaría que o procedemento non podía seguir así, ou para adiante ou para atrás, e nós non podíamos votar a favor do contrato nesas circunstancias". "Levaronnos a onde nos quixeron levar eles", dijo en referencia a los socialistas, "pero non estamos contentos porque nunca quixemos chegar a esta situación".

Fanego reconoció que en un momento de la sesión intentaron tender la mano al PSOE proponiéndoles retirar la enmienda si se comprometían a hablar con la plataforma sobre la ordenanza que están demandando para las ayudas a los usuarios, "pero dixeron que non". "Nós tratamos de buscar unha asesoría xurídica con garantías porque é unha adxudicación de moitos cartos e quixemos chegar tranquilos e seguros coa nosa proposta", explicó el nacionalista ante la posibilidad de que pudieran incurrir en un delito de prevaricación.

Por su parte el portavoz del PP, Javier Castiñeira, se pronunció tras el pleno para pedirle al regidor que "deixe a súa actitude solitaria e desafiante e se una ao PP e ao BNG para resolver as taxas da residencia".

"Cajoto está sendo desafiante cos compañeiros da corporación aos que ameaza con responsabilidades persoais; desafiante cos familiares dos usuarios da residencia aos que non escoita, aos que expulsou do pleno e aos que nunca comprendeu; desafiante coa Xunta de Galicia, unha administración que nos cedeu a residencia totalmente equipada para todos os focenses; e desafiante coa actual empresa que nos peores momentos seguiu adiante e que está facendo un coidado dos nosos maiores, unha empresa á que o Concello lle debe 122.500 euros polo impago das mensualidades desde abril, segundo os documentos que puidemos sacar do expediente”,

"A mala xestión deste asunto estalle costando cartos a todos os focenses e coa solución que propuxo o PP e os familiares dos residentes, probablemente o Concello aforraría preto da metade dos 30.000 euros que está pagando ao mes por non ter feito ben as cousas", dijo.

Al BNG le elogió sobre su cambio de postura, "valente e que os honra" y le recomendó que "analice con quen está asociado que os despreza de xeito reiterado".

Una relación cada día más tensa en el bipartito

La adjudicación de la residencia está tensando al máximo las relaciones dentro del bipartito, un gobierno que ya tardó en cuajarse y que nunca pareció cohesionado del todo. Ni el alcalde ni el teniente de alcalde quisieron echar más leña al fuego, pero está claro que ninguno de los dos está cómodo con la situación.

El regidor aseguró, al ser preguntado por el periodo de reflexión abierto ya en verano, que no se precipitarán en "decir nada", pero si se refirió al bloqueo en este tema. "No BNG hai dúas almas, por un lado a que defendeu Simeón Neira no seu momento de que o proceso tiña que rematar e de que o Concello tiña que axudar a quen non tivera recursos e por outro a de Fran Fanego, na que se evidencian as presión que reciben dende xente dun BNG anterior".

Fanego por su parte reconoce que la situación "non está ben" y subraya que a su grupo "forzáronos moito e non foron flexibles". "Houbo tempo de buscar un amaño e non fixeron ningún esforzo, solo encamiñarnos a votar que si", afirmó.