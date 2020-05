El alcalde de A Pontenova exige disculpas al portavoz del PP

El alcalde de A Pontenova, el socialista Darío Campos, se desmarcó por completo de la colocación de pancartas de reproche al médico de la localidad y portavoz municipal del PP, David Álvarez, por unas bajas médicas que algunos vecinos consideran demasiado largas.

En declaraciones a este diario el aludido, David Álvarez, concedió crédito a la posibilidad de que en realidad no se tratase de un reproche por su actividad laboral como médico en el centro de salud sino por su actividad en la vida política municipal "al ser la única oposición que tiene el alcalde".

Pero este, el socialista Darío Campos, no solo se desmarcó por completo de esa acción sino que le pidió a David Álvarez "que retire esas acusacións e que pida desculpas á agrupación socialista da Pontenova e ó goberno municipal, a quen nos está botando a culpa de algo co que non temos absolutamente nada que ver".

Campos, quien aseguró estar "moi enfadado por esa acusación", recordó que "eu podo ter discrepancias co portavoz do PP a nivel político e podemos discutir nos plenos ou onde sexa, pero eu a nivel profesional nunca xamais fixen ningún tipo de comentario sobre o seu traballo e non me metín nunca en nada con respecto á súa baixa". Precisamente por eso, dice, "quero que pida desculpas á nosa formación e pídolle tamén un pouco de educación".

David Álvarez presentó una denuncia por estas pancartas ante la Guardia Civil de A Pontenova, que ya se encuentra investigando la posible autoría de los hechos

Lo que sí admitió el alcalde pontenovés es haber escuchado "as queixas da xente a respecto das ausencias continuas e como se resinte o funcionamento do centro de saúde, porque queda cun médico, ou o Sergas manda un que está moi pouco tempo e eso son cousas que molestan moito aos veciños nun tema tan sensible como é a atención primaria en sanidade".

No obstante, indica que más allá de eso "entendo que se está de baixa e ademais certificada por varios médicos, pois terá os seus motivos que eu non entro a discutir, pero non podo admitir unha acusación dese tipo".

