El alcalde de Ourol denuncia el estado de abandono del centro de salud

El alcalde de Ourol, el socialista José Luis Pajón, denuncia el mal estado del centro de salud de la localidad. Como ejemplo de la falta de atención que dice que la Consellería de Sanidade presta al ambulatorio pone las puertas de dicha instalación, que presentaban desperfectos derivados del paso del tiempo.

"Penso que son as primerias que se puxeron cando se inaugurou no ano 1985, dende entón creo que só puxeron un baño adaptado e despois non volveron tocarlle a nada. É unha deixadez, isto é insalubre. As portas foronse picando e rompendo, a carpintería metálica é antiga, as ventás teñen un cristal simple, polo que a eficiencia enerxética é cero" explica.

Pajón asegura que los empleados del centro solicitaron en varias ocasiones a Lugo "que viñeran arranxalas, quedaron en vir en decembro, pero ninguén veu mirar nin arranxar nada. Iso é un abandono, non sei se esperan a que caia o centro para pechalo ou que queren" manifiesta molesto el regidor ourolés, quien abunda en que pusieron unas cintas de precintar cajas para tapar los agujeros que se fueron formado a causa del deterioro. "Iso é de vergoña, parece un edificio abandonado. Nada máis entrar á dereita, detrás do mostrador onde che dan as citas, atópanse esas portas todas furadas".

El regidor asegura que dio un margen para que pudiesen corregir las deficiencias tras reclamar los trabajadores, a quienes les indicaron que acudirían para subsanarlo, pero al no adoptarse ninguna medida decidió hacer público el mal estado y la situación del ambulatorio. "Que un centro de saúde teña ese aspecto paréceme deplorable, non se explica".