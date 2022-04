La gestión de la residencia y el centro de día de Foz no fue sencilla desde el principio y prolongó la apertura de las instalaciones más de lo deseado. Finalmente, y tras pasar por varias vicisitudes, se acabó aprobando una cesión al Concello por dos años, prorrogable otros dos. Y ahora que esta cesión está llegando a su fin, en enero del próximo año, recobra actualidad por las críticas cruzadas entre el alcalde, Fran Cajoto, y el portavoz del PP, Javier Castiñeira.

El popular acusa al regidor socialista de tener la "teima" de ceder la residencia al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar y Cajoto recuerda que existe un acuerdo plenario, con el voto a favor del grupo del PP, para que sea la Xunta la que gestione las instalaciones.

Cajoto: "O convenio ten unha vixencia e agora o PP fala de deixadez do goberno local cando é o Consorcio o que non está a actuar"

"O grupo municipal do PP pide ao señor Cajoto que se esqueza de ceder a residencia á rede galega do Consorcio e que canto antes prepare os pregos para renovar a concesión en xaneiro do ano 2023, posto que á vista de como xestionou o contrato de Axuda no Fogar, no que se tardaron tres anos, xa imos tarde para non ter problemas", asegura Castiñeira.

El popular también llama la atención sobre las "consecuencias devastadoras" que tendría el cambio de titularidad en la gestión para los mayores de Foz "que non terían prioridade na entrada e terían que ir para outras localidades no caso de non entrar na residencia focega". También asegura que los otros perjudicados serían los trabajadores, "posto que a rede do Consorcio ten o seu propio sistema de xestión".

Castiñeira: "As consecuencias da decisión unilateral de Cajoto serían devastadoras para os maiores de Foz que perderían a prioridade"

Desde el PP hacen un llamamiento al alcalde al considerar que esta decisión es "algo persoal". "A razón que move a Cajoto é única e exclusivamente aforrar nunha partida de axudas que existe para os residentes locais con menos medios", afirman.

El alcalde focense no tardó en mostrar su indignación por lo que considera "unha campaña orquestrada na que todo vale" y pidió "respecto para o pleno, que é o máximo órgano de decisión e representa a toda a corporación municipal e a todos os veciños" y fue donde se aprobó que sea el Consorcio el que se haga cargo del servicio.

"O convenio ten unha vixencia e unhas datas, existe un acordo plenario e agora o PP fala de deixadez do goberno local cando é o Consorcio o que non está a actuar", afirma el regidor que concreta que el Consorcio fue informado del acuerdo plenario en noviembre de 2020 y, por segunda, vez el pasado enero.

El centro cuenta con 40 plazas y una lista de espera de 89 personas

En este sentido, Cajoto también recalca que los trabajadores "poden ter a tranquilidade de que deberán ser subrogados con xestión municipal ou con xestión autonómica" y subrayó que lo importante es contar con un centro para todas las personas que lo necesiten: "Estamos a falar de que de 1.375 euros que se pagan actualmente por un dependente de grao 3 pasaríase a pagar un 75% da pensión".

Además el alcalde subraya que "o gran problema da residencia" es su falta de capacidad. Con 40 plazas disponibles cuenta con una lista de espera de 89 personas. Por eso, ya solicitó a la conselleira de Política Social, Fabiola García, durante una visita al centro una ampliación.