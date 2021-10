El alcalde de Foz pide a la población "cualquier pequeña pista" sobre la desaparecida

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, pide a quien tenga "cualquier pequeña pista" sobre la mujer con la enfermedad de Alzheimer de 69 años desaparecida desde el pasado domingo 3 de octubre que lo informe a la Guardia Civil o Policía Local.

El regidor admite que el rastreo "es difícil, complicado", al "no disponer de ninguna pista de esta vecina". "Se sigue procurando buscarla, no con los medios que había al principio, y sí que agradecemos que cualquier persona que tenga una pista, o que tenga algún indicio, se pongan en contacto con la Guardia Civil o con la Policía Local. Cualquier pequeña pista pueden ser esclarecedora", ha demandado.

Cajoto ha señalado que "después de tanto tiempo, ya no se sabe dónde buscar, no se sabe dónde mirar porque fueron muchas las zonas peinadas, aparte del monte, caminos, no solo hacia Fazouro, sino hacia Cordido, hacia Nois, hacia Forxán, en todas las direcciones, peinando el río y peinando la costa".

En cuanto a la familia de esta mujer desaparecida que responde al nombre de Maruxa, el alcalde de Foz ha recalcado que "es complicado, después de pasar tantos días la familia sigue en estado de shock". "No encontrarla es desesperante, cuando todo indicaba que sería relativamente sencillo porque en alguna otra ocasión desaparecía y la encontraba la propia familia", ha constatado.

"No encontrarla es desesperante", asegura Cajoto

Asimismo, Cajoto incide en que sus familiares "siguen sin asimilar la noticia, al igual que todos los vecinos de Fazouro que conocían bien a Maruxa". "Todo el mundo está conmocionado porque no hay ninguna noticia después de una semana ya es muy difícil asimilarlo", ha concluido.

HELICÓPTERO. Un helicóptero de la Guardia Civil participa por aire este lunes en la búsqueda de Maruxa. Según han informado fuentes del dispositivo a Europa Press, este lunes, además de la aeronave, efectivos de Protección Civil de Foz y voluntarios han procedido a inspeccionar la zona donde hay una cantera, así como pistas de monte señaladas por cazadores, donde hay agujeros por si se podía haber caído en alguno.

Además, en la jornada de este lunes el operativo de rastreo se centra en volver a buscar en pistas en la zona donde había desaparecido la sexagenaria "hacia el alto", han añadido las mismas fuentes.

En días pasados, asimismo, se ha empleado un helicóptero, un dron con cámara térmica y perros que han rastreado la zona desde el denominado punto cero en el que se hallaron las únicas pistas de la desaparecida hasta la fecha. También buzos de la Guardia Civil han inspeccionado el Río Ouro, todo ello con resultado infructuoso.